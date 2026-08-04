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009826一口氣包下48國！詹璇依揭三大亮點：一檔掌握全球千家企業

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依指出，號稱台版VT的009826具備覆蓋全球九成市值與獨創的IPO快速通關機制，讓投資人能一檔掌握全球上千家企業成長契機。記者許正宏／攝影
財經主持人詹璇依指出，號稱台版VT的009826具備覆蓋全球九成市值與獨創的IPO快速通關機制，讓投資人能一檔掌握全球上千家企業成長契機。記者許正宏／攝影

市場期待已久、號稱「台版VT」的貝萊德世界股票（009826）正式登場，引發不少投資人關注。

對此，財經主持人詹璇依特別點出這檔ETF的3大核心重點，幫助大家快速理解其產品特色與投資價值。

詹璇依指出，第一大重點是009826應該是目前在台灣市場中，少數能透過單一檔ETF就掌握全球投資機會的商品。

它的成分股範疇涵蓋了全球48個國家、擁有超過1000檔股票，等於是讓投資人一筆資金就能佈局全世界。

第二，009826追蹤的指數等於覆蓋了全球近九成的可投資股市市值，且投資標的不僅限於大型股，連中型股等也通通包辦。

意味著投資人只要買進這檔ETF，就有機會一舉成為這1000多家全球頂尖企業的股東，達到高度分散風險的效果。

第三個也是最特別的亮點，就是它具備「IPO快速通關」機制。詹璇依解釋，過去一般傳統指數對於剛上市的IPO新股，通常不會立刻將其納入成分股；但在009826所追蹤的指數規則中，只要新上市個股的流通市值超過20億美元，最快在上市後的5個交易日內，就能直接被納入追蹤指數中。

詹璇依強調，這項機制非常關鍵，意味著未來像OpenAI或Anthropic這類備受期待的重磅獨角獸企業一旦上市，投資人就有機會透過009826，在第一時間參與其上市後的蜜月行情與主升段漲勢。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009826貝萊德世界股票 ETF VT

詹璇依 基金小姐姐

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