00891十大持股共6檔今漲停 擬配1.55元創新高、年化高達18%

中國信託投信昨（3）日公告，台股規模最大、受益人數最多的半導體ETF，中信關鍵半導體（00891）每受益權單位預估配發1.55元，創下掛牌上市以來新高。若以8月3日收盤價33.72元計算，單次配息率約4.6%，換算年化配息率達18.4%，吸引市場高度關注。除息日為8/18，最後買進日為8/17。

中信關鍵半導體（00891）前十大持股包括台積電、聯發科、日月光投控、信驊、聯華、華邦電、旺矽、瑞昱、健策及創意等半導體產業指標企業。其中，前十大持股中有6檔個股昨（3）日攻上漲停，帶動00891單日上漲1.57%，表現優於台灣加權指數同期0.62%的漲幅。

根據CMoney統計至7月31日止，中信關鍵半導體（00891）基金規模已達578億元，受益人數達17.7萬人，兩項數據均居台股半導體ETF之冠，為目前國內最具代表性與人氣的半導體主題ETF。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，市場近期傳出Google將進一步擴大自研TPU布局，預估至2028年TPU需求量可望上看1,500萬顆，超越輝達目前約1,300萬顆的全球訂單規模，顯示AI算力建設需求依舊強勁，並持續帶動半導體產業鏈成長。

法人分析，Google TPU商機可望進一步挹注台灣半導體供應鏈。其中，台積電有望承接TPU v9的2奈米製程訂單；聯發科則可望受惠於客製化晶片（ASIC）委託設計需求成長；日月光投控則有機會受惠於CoWoS先進封裝產能供不應求所帶來的封裝訂單外溢效益。

此外，IC設計龍頭聯發科日前公布第二季財報，獲利表現優於市場預期，昨（3）日開盤即攻上漲停。外資亦維持「買進」評等，並將目標價上調至6,800元，反映市場看好ASIC需求持續擴張，也進一步驗證AI應用帶動的半導體需求仍處於成長軌道。

張圭慧指出，隨著AI應用從訓練階段逐步走向大規模推論部署，無論是客製化晶片、先進製程、先進封裝或高效能運算（HPC）相關需求皆持續攀升。台灣身處全球半導體供應鏈核心地位，相關企業中長期營運展望仍然樂觀。對看好AI長線成長趨勢的投資人而言，可透過定期定額布局半導體ETF，掌握產業成長契機，同時降低個股波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。