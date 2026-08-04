00961逆勢漲2.45％…台股7月大跌6％也不怕！8月預估配息衝上0.19元

台股7月以來走勢洗三溫暖，大盤單月跌幅超過6%，不少投資人被千點大波動嚇到，紛紛把資金轉向相對穩定的高股息ETF求安穩。

其中，FT臺灣永續高息（00961）最新公告8月預估每單位配發0.19元，配息不只連三個月調升，以8月3日收盤價12.92元來算，年化配息率更是衝到了大約18%，吸引不少市場目光。

值得注意的是，00961在這一波台股大修正中展現了相當強的抗跌力道。7月份台股大盤跌了6.5%，但00961卻逆勢漲了約2.45%；甚至在7月29日大盤重挫逾1500點的那天，它也是盤面上少數能逆勢收紅的ETF之一。

看重這種抗跌與防禦特性，長線資金也開始默默進場布局。從籌碼面來看，光是最近一個月，公股行庫就加碼了超過3萬張00961，顯示大資金對這檔ETF的配置價值給予肯定。

在選股邏輯上，採月配息的00961把「ROE（股東權益報酬率）大於0」設為第一道關卡，一定要先挑選本業有賺錢、體質好的公司，接著再搭配高股息策略；此「先看體質、再看高息」的做法，能讓投資人就算不靠猜測市場高低點，也能在市場震盪時穩穩領到現金流。

00961這次預計在8月18日除息，想參與配息的投資人，最後買進日是8月17日。在目前大盤波動加劇的環境下，這檔標的後續的填息速度與資金吸納力，也持續成為市場關注的焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。