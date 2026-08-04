009826正式掛牌！財經教授周冠男大讚：台灣資本市場走向健全、全球配置再升級

貝萊德世界股票（009826）正式掛牌交易，財經教授周冠男4日在臉書發文表示，009826的掛牌，代表台灣資本市場朝向「更健全、更完整的方向」，也讓投資人有更多元的全球資產配置選擇。

周冠男表示，很多人以為他只談元大台灣50（0050），但其實一直以來都強調，投資不只是分散在台灣，更應該將資產分散到全世界，透過長期分散投資降低風險。

他也分享，過去曾以為只要把長期分散投資的觀念講一次，大家就會理解，但多年下來發現，「人的信念比鑽石還要堅固，很難改變」。

周冠男指出，如果投資人仍無法說服自己接受長期分散投資、在投資上真正放手，「什麼都不做」，歡迎參加8月15日於台北舉辦的講座，改變或強化自己的投資信念。

此外，他透露，將在講座中分析009826是否值得買進，並邀請投資人帶著問題到現場交流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。