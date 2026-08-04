009826雖波動比台股小本質還是股票！Jet Lee：不會可以取代短債或是現金的工具

貝萊德世界股票（009826）雖然波動比台股小，但本質上還是股票喔！

所以千萬不要拿來當做資金停泊或是短期財務目標的工具。

更不會是可以取代短債或是現金的工具。

大家要理解ETF的本質才不會做出不適當的決策。

另外如果你沒有開槓桿的需求，單純只是想收租。

我認為REITs會比你去買房收租來得划算。

就算扣股息稅，殖利率依然會比租金回報來得好。

而且流動性也比實體房地產好很多，又能節省許多房屋出租的隱形成本。

那至於一些奇怪的單一公司債完全不建議你去買。

千萬不要只是看到高息就買下去。

還有，個人信用再怎麼好依然是無擔保債務。

千萬不要拿錢去賭人品。

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