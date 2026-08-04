震盪市考驗高股息！8月ETF多數負報酬、00961逆勢居冠
台股自7月以來震盪加劇，市場多次出現千點波動，資金風險偏好降溫，投資人布局也逐漸由成長題材轉向穩定現金流，高股息ETF再度成為市場焦點。不過，在高配息風潮下，投資人也更擔心「左手配右手」，因此除殖利率外，含息總報酬表現成為市場關注重點。
根據8月公告除息ETF統計，年化配息率超過10%的ETF包括FT臺灣永續高息（00961）、中信成長高股息（00934）、台新AI優息動能（00962）、國泰永續高股息（00878）及群益台ESG低碳50（00923）等，顯示市場對高現金流商品需求持續升溫。
不過，若檢視下半年以來總報酬表現，市場資金已從單純追求高配息，轉向重視「配得出來、也守得住資本利得」；其中，00961以3.78%的含息總報酬居冠，也是目前統計中唯一維持正報酬的高配息ETF，表現相對突出。
其餘年化配息率逾10%ETF方面，00934下半年總報酬為-1.86%、00962為-2.10%、00878為-2.78%，00923則為-6.2%。科技與半導體相關高息ETF波動相對較大，包括國泰台灣科技龍頭（00881）、中信關鍵半導體（00891）等，近期績效也反映市場修正壓力。
法人指出，今年市場震盪加劇，投資人更重視實際總報酬，若股價跌幅高於股息收益，容易形成左手配右手，因此兼具高配息與抗跌能力的ETF更具吸引力。
00961自5月以來，其年化配息率由12.43%、14.69%逐步墊高至約18%，配息已連三升，本月預估配發0.19元，並連續兩個月維持高檔水準。
00961基金經理人江明鴻表示，面對市場大幅震盪，投資策略宜偏向穩健防禦，避免追逐短線過熱標的，近期資金已逐步回流具基本面支撐與高防禦力的高股息ETF，投資人可透過定期定額或分批布局，在波動環境中兼顧現金流與資產穩定度。
2026年8月除息 年化配息率10%以上ETF績效比較
|代號
|股票名稱
|收盤價
|下半年以來
總報酬(%)
|除息金額(元)
|年化配息率
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.92
|3.78
|0.19
|17.6%
|00934
|中信成長高股息
|27.39
|-1.86
|0.3
|13.1%
|00962
|台新AI優息動能
|14.42
|-2.1
|0.16
|13.3%
|00878
|國泰永續高股息
|32.57
|-2.78
|1.01
|12.4%
|00923
|群益台ESG低碳50
|40.39
|-6.2
|3.05
|15.1%
|00401A
|主動摩根台灣鑫收
|12.75
|-6.25
|0.121
|11.4%
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|50.85
|-7.29
|4.6
|18.1%
|00894
|中信小資高價30
|45.21
|-8
|2.05
|18.1%
|00891
|中信關鍵半導體
|33.72
|-9.74
|1.55
|18.4%
|00400A
|主動國泰動能高息
|13.25
|-9.74
|0.12
|10.9%
|00690
|兆豐藍籌30
|73.4
|-9.77
|2.19
|11.9%
|00980A
|主動野村臺灣優選
|22.13
|-10.04
|0.638
|11.5%
|00982A
|主動群益台灣強棒
|21.04
|-14.51
|0.64
|12.2%
資料來源：整理自投信投顧公會網站 資料日期：2026.08.03
＊年化息率＝預估配息金額／最新收盤價 × 一年配息次數
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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