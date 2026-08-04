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震盪市考驗高股息！8月ETF多數負報酬、00961逆勢居冠

聯合新聞網／ 綜合報導
8月高股息ETF除息大戰登場，在市場劇烈震盪下，00961以3.78%的含息總報酬成為同級商品中唯一維持正報酬的標的，凸顯高配息與抗跌屬性。中央社
8月高股息ETF除息大戰登場，在市場劇烈震盪下，00961以3.78%的含息總報酬成為同級商品中唯一維持正報酬的標的，凸顯高配息與抗跌屬性。中央社

台股自7月以來震盪加劇，市場多次出現千點波動，資金風險偏好降溫，投資人布局也逐漸由成長題材轉向穩定現金流，高股息ETF再度成為市場焦點。不過，在高配息風潮下，投資人也更擔心「左手配右手」，因此除殖利率外，含息總報酬表現成為市場關注重點。

根據8月公告除息ETF統計，年化配息率超過10%的ETF包括FT臺灣永續高息（00961）、中信成長高股息（00934）、台新AI優息動能（00962）、國泰永續高股息（00878）及群益台ESG低碳50（00923）等，顯示市場對高現金流商品需求持續升溫。

不過，若檢視下半年以來總報酬表現，市場資金已從單純追求高配息，轉向重視「配得出來、也守得住資本利得」；其中，00961以3.78%的含息總報酬居冠，也是目前統計中唯一維持正報酬的高配息ETF，表現相對突出。

其餘年化配息率逾10%ETF方面，00934下半年總報酬為-1.86%、00962為-2.10%、00878為-2.78%，00923則為-6.2%。科技與半導體相關高息ETF波動相對較大，包括國泰台灣科技龍頭（00881）、中信關鍵半導體（00891）等，近期績效也反映市場修正壓力。

法人指出，今年市場震盪加劇，投資人更重視實際總報酬，若股價跌幅高於股息收益，容易形成左手配右手，因此兼具高配息與抗跌能力的ETF更具吸引力。

00961自5月以來，其年化配息率由12.43%、14.69%逐步墊高至約18%，配息已連三升，本月預估配發0.19元，並連續兩個月維持高檔水準。

00961基金經理人江明鴻表示，面對市場大幅震盪，投資策略宜偏向穩健防禦，避免追逐短線過熱標的，近期資金已逐步回流具基本面支撐與高防禦力的高股息ETF，投資人可透過定期定額或分批布局，在波動環境中兼顧現金流與資產穩定度。

2026年8月除息 年化配息率10%以上ETF績效比較

代號股票名稱收盤價下半年以來
總報酬(%)		除息金額(元)年化配息率
00961FT臺灣永續高息12.923.780.1917.6%
00934中信成長高股息27.39-1.860.313.1%
00962台新AI優息動能14.42-2.10.1613.3%
00878國泰永續高股息32.57-2.781.0112.4%
00923群益台ESG低碳5040.39-6.23.0515.1%
00401A主動摩根台灣鑫收12.75-6.250.12111.4%
00881國泰台灣科技龍頭50.85-7.294.618.1%
00894中信小資高價3045.21-82.0518.1%
00891中信關鍵半導體33.72-9.741.5518.4%
00400A主動國泰動能高息13.25-9.740.1210.9%
00690兆豐藍籌3073.4-9.772.1911.9%
00980A主動野村臺灣優選22.13-10.040.63811.5%
00982A主動群益台灣強棒21.04-14.510.6412.2%


資料來源：整理自投信投顧公會網站　資料日期：2026.08.03


＊年化息率＝預估配息金額／最新收盤價 × 一年配息次數

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 ETF 月配息 現金流

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