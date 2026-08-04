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AI只買輝達、台積電還不夠？「韓版0050」009829補齊最後一塊拼圖：包下三星與海力士

聯合新聞網／ 孫悟天存股-孫太
輝達攜手SK集團推動5,000億美元AI計畫，凸顯掌控高階記憶體HBM的韓國供應鏈核心地位，帶動追蹤KOSPI 50指數的「韓版0050」009829備受市場關注。記者曾原信／攝影
輝達攜手SK集團推動5,000億美元AI計畫，凸顯掌控高階記憶體HBM的韓國供應鏈核心地位，帶動追蹤KOSPI 50指數的「韓版0050」009829備受市場關注。記者曾原信／攝影

＊原文發文時間為8月3日

輝達攜手SK集團推動逾5,000億美元AI計畫，有哪些潛在商機？

近期亞洲市場劇烈修正，讓許多投資人重新檢視AI族群的估值。這一波不只台灣，就連韓國也同樣受到槓桿資金退場影響。

不過，即使股市劇烈波動，全球企業對AI基礎建設的投入並沒有停止。

前幾天看到一則新消息，輝達攜手韓國SK集團，宣布推動規模超過5,000億美元的AI合作計畫，內容涵蓋大型AI資料中心，以及SK海力士與輝達在下一代AI記憶體供應與共同開發上的長期合作，其中就包括HBM，中文叫做「高頻寬記憶體」。

大家可以把GPU想成一顆很會運算的大腦，而HBM就像放在旁邊的高速資料庫，負責快速把大量資料送進GPU，如果GPU很強，資料傳輸速度卻跟不上，就像一台超跑塞在小巷子裡，馬力再大，也很難完全發揮。

隨著AI模型越來越大、資料中心越蓋越多，需要處理的資料量快速增加，HBM的重要性也跟著提升。目前全球主要供應商包括韓國的SK海力士、三星電子，以及美國的美光。

如果把AI硬體供應鏈簡單拆開來看，大致可以理解成：

美國負責晶片設計

台灣負責製造與封裝

韓國則掌握高階記憶體

現在許多投資人手中都有元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、VOO、QQQ，或其他追蹤NASDAQ相關指數的ETF，原本的配置裡通常已經持有不少輝達、台積電（2330），相較之下，市占率合計約八成的韓國HBM廠商，是台灣投資人相對較少關注的一環。

期韓股也受到劇烈震盪影響，槓桿商品放大市場波動的問題再次浮上檯面

韓國甚至針對單一個股槓桿ETF提出降溫措施，包括暫停新商品上市，藉此降低槓桿交易對市場波動的放大效果。

韓國融資餘額也從6月24日的歷史高點38.63兆韓元，降至7月27日的32.74兆韓元，短短一個多月減少約5.89兆韓元，降幅達15.25%。

也就在這個時間點，我發現社團內有人在討論號稱「韓版0050」的009829，上網查完資料發現他主要是追蹤韓國KOSPI 50指數，簡單說就是從韓國大型企業中選出50家公司，前兩大持股分別為SK海力士約39%、三星電子近30%(合計近七成)，這樣的集中情況和台灣0050受到台積電影響較大頗為類似。

總結

當HBM需求持續成長、SK海力士與三星電子獲利提升時，009829受惠可能比較直接，若AI資本支出降溫、HBM供需出現變化，或記憶體景氣反轉，波動與修正幅度自然更大。

009829從今天開始募集，預計8月21日掛牌，發行價10元，以上資訊提供給對韓國HBM（高頻寬記憶體）供應鏈感興趣的朋友參考。

◎感謝 孫悟天存股-孫太 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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