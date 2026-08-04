台股7月暴跌又暴漲！股民逢低布局清單曝：0050、0056、正二、00981A、00403A...都上榜

7月的台股表現，若用三溫暖來形容遠遠不夠，這種大跌後大漲的行情，堪稱台股的7月驚奇也不為過，光是7月就創下了「兩次的最大跌點紀錄」、「一次的最大漲點」，就像八點檔一樣神展開。

「市場南下、斷頭人在天涯」這首改編的元曲，更是當時重挫之下投資人的自嘲寫照。不過還好股市隨即大漲，沒讓這波「斷頭人行情」持續下去。

回顧台股的「7月驚奇」

台股最大跌點紀錄

第1大跌點紀錄：2026年7月17日，下跌2,953.71點。 第3大跌點紀錄：2026年7月28日，下跌2,030.80點。 第7大跌點紀錄：2026年7月29日，下跌1,564.18點。

台股最大漲點紀錄

2026年7月31日，上漲 3,186.45點。

彎腰撿鑽石！台股重挫時大家都撿誰？

7月歷經了3次大跌與1次大漲，令人好奇的是，究竟有哪些ETF是股民眼裡「漲時要買、重挫時要買」的鑽石？針對這4天的漲跌行情，從證交所當日成交排行榜數據來找端倪。

大跌與大漲時，台股單日成交排行榜 排名 7/17 重挫 7/28 重挫 7/29 重挫 7/31 大漲 代號 名稱 代號 名稱 代號 名稱 代號 名稱 1 00403A 主動統一升級50 00685L 群益臺灣加權正2 00685L 群益臺灣加權正2 00981A 主動統一台股增長 2 00685L 群益臺灣加權正2 00403A 主動統一升級50 00403A 主動統一升級50 00991A 主動復華未來50 3 00631L 元大台灣50正2 00631L 元大台灣50正2 00631L 元大台灣50正2 00685L 群益臺灣加權正2 4 009816 凱基台灣TOP50 0050 元大台灣50 00981A 主動統一台股增長 00631L 元大台灣50正2 5 0050 元大台灣50 009816 凱基台灣TOP50 0050 元大台灣50 00403A 主動統一升級50 6 00981A 主動統一台股增長 3481 群創 3481 群創 00632R 元大台灣50反1 7 3481 群創 00981A 主動統一台股增長 9816 凱基台灣TOP50 3481 群創 8 00991A 主動復華未來50 00632R 元大台灣50反1 00632R 元大台灣50反1 0050 元大台灣50 9 00632R 元大台灣50反1 00406A 主動中信台灣收益 00991A 主動復華未來50 009816 凱基台灣TOP50 10 6770 力積電 2409 友達 2303 聯電 2409 友達 11 2303 聯電 00991A 主動復華未來50 2409 友達 00405A 主動富邦台灣龍耀 12 00405A 主動富邦台灣龍耀 2303 聯電 00405A 主動富邦台灣龍耀 3231 緯創 13 2409 友達 00405A 主動富邦台灣龍耀 00406A 主動中信台灣收益 00992A 主動群益科技創新 14 00407A 主動凱基台灣 0056 元大高股息 6770 力積電 2332 友訊 15 0056 元大高股息 6770 力積電 3231 緯創 00400A 主動國泰動能高息 16 00988A 主動統一全球創新 2610 華航 0056 元大高股息 2317 鴻海 17 00406A 主動中信台灣收益 00407A 主動凱基台灣 00919 群益台灣精選高息 00988A 主動統一全球創新 18 6505 台塑化 00919 群益台灣精選高息 00407A 主動凱基台灣 2887 台新新光金 19 00919 群益台灣精選高息 2332 友訊 00664R 國泰臺灣加權反1 0056 元大高股息 20 1303 南亞 3231 緯創 1303 南亞 2883 凱基金 資料來源：證交所（依當日成交量高低排序）｜整理：謝宜孝

由於證交所資料中含有個股的部分，若再加上這兩個條件：(1)必須為ETF、(2)4次的漲跌都要在排行榜上，這樣就能得出更清晰直覺的名單，篩選後僅剩下11檔，可區分成：槓反型、原型被動式、原型主動式這3種。

漲跌，股民都在買的10大ETF 類型 名稱（代號） 槓反型 群益臺灣加權正2（00685L） 元大台灣50正2（00631L） 元大台灣50正2（00631L） 元大台灣50反1（00632R） 原型/被動式 凱基台灣TOP50（009816） 元大台灣50（0050） 元大高股息（0056） 原型/主動式 主動統一升級50（00403A） 主動統一台股增長（00981A） 主動復華未來50（00991A） 主動富邦台灣龍耀（00405A） 整理：謝宜孝

槓反型：4檔

首先是槓反型的部分有4檔，3檔為台灣50正2、1檔為反1。

在台股近期繳出的「超級多頭」之下，市場確實有愈來愈多人選擇加入市場指數型ETF的「正2教」。

而會出現這樣的情況其實也不難想像，畢竟市場若是長期趨勢上漲，從過去歷史來看，市場指數正2的績效確實非常亮麗；不過有做多就有人做空，台灣50反1也在榜上。

另外要注意的是，這類槓反型ETF並非人人都能買，依規定必須符合特定條件的投資人才能申請進行交易，細節就不在此多談。

原型被動式：3檔

再來是原型被動式的ETF僅有3檔，分別是2檔市值型的台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816），和高息型的元大高股息（0056）。

市值型ETF逢低就買不難理解，畢竟在股市走多之下，市值型的成長動能非常強勁，如0050在去年6月分割後40多元，只用1年時間就漲破百元大關。

不過令人意外的是，高息型的0056也榜上有名。

一般來說，在這波AI帶起的多頭時，這類的高息型上漲動能客觀上確實比不上市值型，但換個角度看，在股市重挫時部分高息型ETF確實帶有抗跌的性質表現。

至於為什麼重挫下選擇買0056，而不是過去在熊市時展現抗跌力的00713、00878…，背後原因或許就和股民信仰有關了。

主動式：4檔

至於這2年市場興起的投資新寵「主動式ETF」，也有4檔囊括入列，分別有瑤池金母的主動統一台股增長（00981A）以及師出同門的主動統一升級50（00403A），另還有主動復華未來50（00991A）、ETF新秀的主動富邦台灣龍耀（00405A）。

值得留意的是，在這4檔主動式ETF當中，有2檔（00991A、00981A）是今年上半績效的冠亞軍，重挫時逢低撿鑽石也是合情合理，至於另外成立時間較短的兩檔，未來是否也能繳出亮眼績效成績，仍值得持續觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。