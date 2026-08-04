台股7月暴跌又暴漲！股民逢低布局清單曝：0050、0056、正二、00981A、00403A...都上榜
7月的台股表現，若用三溫暖來形容遠遠不夠，這種大跌後大漲的行情，堪稱台股的7月驚奇也不為過，光是7月就創下了「兩次的最大跌點紀錄」、「一次的最大漲點」，就像八點檔一樣神展開。
「市場南下、斷頭人在天涯」這首改編的元曲，更是當時重挫之下投資人的自嘲寫照。不過還好股市隨即大漲，沒讓這波「斷頭人行情」持續下去。
回顧台股的「7月驚奇」
台股最大跌點紀錄
第1大跌點紀錄：2026年7月17日，下跌2,953.71點。
第3大跌點紀錄：2026年7月28日，下跌2,030.80點。
第7大跌點紀錄：2026年7月29日，下跌1,564.18點。
台股最大漲點紀錄
2026年7月31日，上漲 3,186.45點。
彎腰撿鑽石！台股重挫時大家都撿誰？
7月歷經了3次大跌與1次大漲，令人好奇的是，究竟有哪些ETF是股民眼裡「漲時要買、重挫時要買」的鑽石？針對這4天的漲跌行情，從證交所當日成交排行榜數據來找端倪。
由於證交所資料中含有個股的部分，若再加上這兩個條件：(1)必須為ETF、(2)4次的漲跌都要在排行榜上，這樣就能得出更清晰直覺的名單，篩選後僅剩下11檔，可區分成：槓反型、原型被動式、原型主動式這3種。
槓反型：4檔
首先是槓反型的部分有4檔，3檔為台灣50正2、1檔為反1。
在台股近期繳出的「超級多頭」之下，市場確實有愈來愈多人選擇加入市場指數型ETF的「正2教」。
而會出現這樣的情況其實也不難想像，畢竟市場若是長期趨勢上漲，從過去歷史來看，市場指數正2的績效確實非常亮麗；不過有做多就有人做空，台灣50反1也在榜上。
另外要注意的是，這類槓反型ETF並非人人都能買，依規定必須符合特定條件的投資人才能申請進行交易，細節就不在此多談。
原型被動式：3檔
再來是原型被動式的ETF僅有3檔，分別是2檔市值型的台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816），和高息型的元大高股息（0056）。
市值型ETF逢低就買不難理解，畢竟在股市走多之下，市值型的成長動能非常強勁，如0050在去年6月分割後40多元，只用1年時間就漲破百元大關。
不過令人意外的是，高息型的0056也榜上有名。
一般來說，在這波AI帶起的多頭時，這類的高息型上漲動能客觀上確實比不上市值型，但換個角度看，在股市重挫時部分高息型ETF確實帶有抗跌的性質表現。
至於為什麼重挫下選擇買0056，而不是過去在熊市時展現抗跌力的00713、00878…，背後原因或許就和股民信仰有關了。
主動式：4檔
至於這2年市場興起的投資新寵「主動式ETF」，也有4檔囊括入列，分別有瑤池金母的主動統一台股增長（00981A）以及師出同門的主動統一升級50（00403A），另還有主動復華未來50（00991A）、ETF新秀的主動富邦台灣龍耀（00405A）。
值得留意的是，在這4檔主動式ETF當中，有2檔（00991A、00981A）是今年上半績效的冠亞軍，重挫時逢低撿鑽石也是合情合理，至於另外成立時間較短的兩檔，未來是否也能繳出亮眼績效成績，仍值得持續觀察。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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