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台股7月暴跌又暴漲！股民逢低布局清單曝：0050、0056、正二、00981A、00403A...都上榜

聯合新聞網／ 謝宜孝
台股7月先跌後漲、震盪劇烈，帶動股民在重挫與大漲時都積極布局ETF，成交榜篩出11檔熱門標的，集中在槓反型、市值型、高息型與主動式ETF。聯合報系資料照
台股7月先跌後漲、震盪劇烈，帶動股民在重挫與大漲時都積極布局ETF，成交榜篩出11檔熱門標的，集中在槓反型、市值型、高息型與主動式ETF。聯合報系資料照

7月的台股表現，若用三溫暖來形容遠遠不夠，這種大跌後大漲的行情，堪稱台股的7月驚奇也不為過，光是7月就創下了「兩次的最大跌點紀錄」、「一次的最大漲點」，就像八點檔一樣神展開。

「市場南下、斷頭人在天涯」這首改編的元曲，更是當時重挫之下投資人的自嘲寫照。不過還好股市隨即大漲，沒讓這波「斷頭人行情」持續下去。

回顧台股的「7月驚奇」

台股最大跌點紀錄

第1大跌點紀錄：2026年7月17日，下跌2,953.71點。

第3大跌點紀錄：2026年7月28日，下跌2,030.80點。

第7大跌點紀錄：2026年7月29日，下跌1,564.18點。

台股最大漲點紀錄

2026年7月31日，上漲 3,186.45點。

彎腰撿鑽石！台股重挫時大家都撿誰？

7月歷經了3次大跌與1次大漲，令人好奇的是，究竟有哪些ETF是股民眼裡「漲時要買、重挫時要買」的鑽石？針對這4天的漲跌行情，從證交所當日成交排行榜數據來找端倪。

大跌與大漲時，台股單日成交排行榜
排名7/17 重挫7/28 重挫7/29 重挫7/31 大漲
代號名稱代號名稱代號名稱代號名稱
100403A主動統一升級5000685L群益臺灣加權正200685L群益臺灣加權正200981A主動統一台股增長
200685L群益臺灣加權正200403A主動統一升級5000403A主動統一升級5000991A主動復華未來50
300631L元大台灣50正200631L元大台灣50正200631L元大台灣50正200685L群益臺灣加權正2
4009816凱基台灣TOP500050元大台灣5000981A主動統一台股增長00631L元大台灣50正2
50050元大台灣50009816凱基台灣TOP500050元大台灣5000403A主動統一升級50
600981A主動統一台股增長3481群創3481群創00632R元大台灣50反1
73481群創00981A主動統一台股增長9816凱基台灣TOP503481群創
800991A主動復華未來5000632R元大台灣50反100632R元大台灣50反10050元大台灣50
900632R元大台灣50反100406A主動中信台灣收益00991A主動復華未來50009816凱基台灣TOP50
106770力積電2409友達2303聯電2409友達
112303聯電00991A主動復華未來502409友達00405A主動富邦台灣龍耀
1200405A主動富邦台灣龍耀2303聯電00405A主動富邦台灣龍耀3231緯創
132409友達00405A主動富邦台灣龍耀00406A主動中信台灣收益00992A主動群益科技創新
1400407A主動凱基台灣0056元大高股息6770力積電2332友訊
150056元大高股息6770力積電3231緯創00400A主動國泰動能高息
1600988A主動統一全球創新2610華航0056元大高股息2317鴻海
1700406A主動中信台灣收益00407A主動凱基台灣00919群益台灣精選高息00988A主動統一全球創新
186505台塑化00919群益台灣精選高息00407A主動凱基台灣2887台新新光金
1900919群益台灣精選高息2332友訊00664R國泰臺灣加權反10056元大高股息
201303南亞3231緯創1303南亞2883凱基金

資料來源：證交所（依當日成交量高低排序）｜整理：謝宜孝

由於證交所資料中含有個股的部分，若再加上這兩個條件：(1)必須為ETF、(2)4次的漲跌都要在排行榜上，這樣就能得出更清晰直覺的名單，篩選後僅剩下11檔，可區分成：槓反型、原型被動式、原型主動式這3種。

漲跌，股民都在買的10大ETF
類型名稱（代號）
槓反型群益臺灣加權正2（00685L）
元大台灣50正2（00631L）
元大台灣50正2（00631L）
元大台灣50反1（00632R）
原型/被動式凱基台灣TOP50（009816）
元大台灣50（0050）
元大高股息（0056）
原型/主動式主動統一升級50（00403A）
主動統一台股增長（00981A）
主動復華未來50（00991A）
主動富邦台灣龍耀（00405A）

整理：謝宜孝

槓反型：4檔

首先是槓反型的部分有4檔，3檔為台灣50正2、1檔為反1。

在台股近期繳出的「超級多頭」之下，市場確實有愈來愈多人選擇加入市場指數型ETF的「正2教」。

而會出現這樣的情況其實也不難想像，畢竟市場若是長期趨勢上漲，從過去歷史來看，市場指數正2的績效確實非常亮麗；不過有做多就有人做空，台灣50反1也在榜上。

另外要注意的是，這類槓反型ETF並非人人都能買，依規定必須符合特定條件的投資人才能申請進行交易，細節就不在此多談。

原型被動式：3檔

再來是原型被動式的ETF僅有3檔，分別是2檔市值型的台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816），和高息型的元大高股息（0056）。

市值型ETF逢低就買不難理解，畢竟在股市走多之下，市值型的成長動能非常強勁，如0050在去年6月分割後40多元，只用1年時間就漲破百元大關。

不過令人意外的是，高息型的0056也榜上有名。

一般來說，在這波AI帶起的多頭時，這類的高息型上漲動能客觀上確實比不上市值型，但換個角度看，在股市重挫時部分高息型ETF確實帶有抗跌的性質表現。

至於為什麼重挫下選擇買0056，而不是過去在熊市時展現抗跌力的00713、00878…，背後原因或許就和股民信仰有關了。

主動式：4檔

至於這2年市場興起的投資新寵「主動式ETF」，也有4檔囊括入列，分別有瑤池金母的主動統一台股增長（00981A）以及師出同門的主動統一升級50（00403A），另還有主動復華未來50（00991A）、ETF新秀的主動富邦台灣龍耀（00405A）。

值得留意的是，在這4檔主動式ETF當中，有2檔（00991A、00981A）是今年上半績效的冠亞軍，重挫時逢低撿鑽石也是合情合理，至於另外成立時間較短的兩檔，未來是否也能繳出亮眼績效成績，仍值得持續觀察。

編輯推薦

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 布局 0050元大台灣50 0056元大高股息 00631L元大台灣50正2 00981A主動統一台股增長 00405A主動富邦台灣龍耀 00403A主動統一升級50 ETF

謝宜孝

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00961年化配息率衝17.6% 下半年以來含息總報酬達3.78%

台股自7月以來震盪明顯加劇，加權指數下半年以來累計下跌約6%，提高投資人對於穩定現金流的需求，但市場也同步關注配息是否僅是「左手配右手」。

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