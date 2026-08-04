高含「發」量ETF靚 009802聯發科權重23.7%居冠

聯發科第2季財報出爐，在市場進入台股季報密集公布期之際，具備高聯發科權重的ETF同步受到關注。根據CMoney統計，截至7月30日，富邦旗艦50ETF（009802）聯發科權重達23.71%，居台股ETF之冠，成為投資人參與聯發科及台灣IC設計、AI供應鏈成長機會的重要布局工具。

富邦旗艦50ETF經理人林威宇表示，8月中旬前陸續公布的台股第2季財報，將是扭轉市場盤勢的重要催化劑。前波市場受到資金面調整及風險偏好降溫影響，出現較大範圍的賣壓，部分基本面良好的AI、IC設計及半導體企業亦遭到波及；若後續企業陸續繳出符合或優於預期的獲利數據，可望證實AI產業長期需求並未改變，並引導市場資金重新回歸基本面。

聯發科已由傳統手機晶片供應商，逐步擴大至AI終端運算、車用晶片、資料中心ASIC及高速連結等領域。隨著全球雲端服務業者持續投入自研AI晶片，ASIC市場規模加速擴張，聯發科憑藉先進製程整合、晶片設計及客製化能力，有望進一步拓展資料中心與AI運算商機，並降低營運對單一終端產品景氣循環的依賴。

009802除聯發科權重達23.71%，亦布局台達電、鴻海、日月光投控等大型權值及AI供應鏈企業，投資範圍涵蓋先進製程、IC設計、AI伺服器、電源管理及高速運算等。相較單一個股投資，透過ETF布局可兼顧聯發科成長題材與產業分散效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。