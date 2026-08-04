四檔台股ETF配息創高 00891單季配息率4.59%居冠

台股連續反彈兩個交易日，台股ETF公告配息也陸續傳來好消息，昨（3）日有12檔ETF接力公告配息，從每受益權單位預估配息金額來看，創下新高的有中信關鍵半導體（00891）、中信小資高價30（00894）、凱基優選30（00938）、台新AI優息動能（00962）。

進一步來看，中信關鍵半導體擬配發1.55元，換算單季配息率4.59%；中信小資高價30擬配發2.05元，換算單季配息率4.53%；凱基優選30擬配發0.32元，換算單季配息殖利率1.28%；台新AI優息動能擬配發0.16元，換算單月配息殖利率1.1%，上述四檔每受益權單位預估配息金額及估算單期配息殖利率都改寫掛牌來最佳紀錄。

至於配息金額持續新高紀錄的則有復華台灣科技優息和凱基台灣AI 50，復華台灣科技優息擬配發維持也0.38元的最高紀錄，換算單月配息率1.37%；凱基台灣AI 50擬配發0.12元，換算單月配息率0.69%。

配息金額較前一次提升的則有永豐優息存股和復華富時高息低波，其中，永豐優息存股本次預估配息金額則較前一次提升約17.07%至0.24元，換算單期配息殖利率約1.42%；復華富時高息低波本次預估配息金額則較前一次提升約93.88%至1.458元，換算單期配息殖利率約1.61%。

另外，每受益權單位預估配息金額持平於前一次的則有元大臺灣ESG永續擬配發0.85元、中信成長高股息擬配發0.3元、FT臺灣永續高息擬配發0.19元、台新永續高息中小擬配發0.12元。

上周五（31日）共計14檔台股ETF公告配息，合計近兩日公告第一階段配息共26檔，將自8月14日起至25日間除息，將成為盤面焦點。

展望台股後市，中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，隨著AI應用從訓練階段逐步走向大規模推論部署，無論是客製化晶片、先進製程、先進封裝或高效能運算（HPC）相關需求皆持續攀升。市場近期傳出Google將擴大自研TPU布局，預估至2028年TPU需求量可望上看1,500萬顆，超越輝達目前全球訂單規模，顯示AI算力建設需求依舊強勁，並持續帶動半導體產業鏈成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。