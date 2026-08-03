高價股ETF配息飆新高 00894擬配2.05元、單季配約4.5%

聚焦台股高價股的中信小資高價30（00894）最新配息出爐，中國信託投信3日公告，每受益權單位預計配發2.05元，創下掛牌以來新高。若以8月3日收盤價45.21元計算，單季配息率約4.5%，除息日訂於8月18日，最後買進日為8月17日。

中信小資高價30前十大持股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、智邦（2345）、致茂（2360）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）及旺矽（6223）等，橫跨半導體、AI伺服器、散熱、網通、PCB材料及半導體設備等AI供應鏈核心族群。受資金回流科技股帶動，十大持股中3日共有6檔攻上漲停，激勵00894單日漲幅達3.34%。

法人表示，儘管台積電3日股價表現相對疲弱，但先前修正幅度較深的電源、散熱、封測、半導體設備、被動元件及PCB族群強勢反彈，成為盤面主流，也帶動相關ETF表現亮眼。

中信小資高價30成分股共30檔，其中有20檔股價超過千元。對一般投資人而言，除了透過零股方式參與高價股行情，也可藉由00894一次布局多檔高價龍頭股，掌握AI產業成長契機及股價上漲潛力。

中信小資高價30經理人韓聖弘表示，IC設計大廠聯發科於7月31日法說會中指出，首款AI加速器ASIC將於今年第4季量產，第二款產品則預計於2028年推出，同時上調今年資料中心業務市占率目標至15%至20%，有助於挹注未來營收成長動能。

韓聖弘進一步指出，先前市場對AI產業發展出現雜音，使許多高價股面臨明顯修正。然而，隨著美國科技巨頭陸續公布優於預期的財報，以及台灣供應鏈廠商相繼於法說會釋出正向展望，市場對AI投資效益及產業前景的疑慮逐步消散。先前遭到錯殺的高價股，也自上周五起陸續出現跌深反彈跡象，顯示市場信心正逐步回溫。

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