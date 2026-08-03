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摩根 00401A 首配息預估0.121元！近三月績效居主動式 ETF 之冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）首度配息時程正式出爐，首次公告預估每單位配發0.121元，預計8月13日為首次配息的最後買進日。

主打紀律性執行掩護性買權（covered call）策略的主動摩根台灣鑫收即將進行首次除息，目前首次公告預估每單位配發0.121元，若以3日淨值12.69元計算，目前單月預估現金殖利率為0.95%，欲參與本次除息的投資人，最後買進日為本月13日，除息交易日為14日，預計於9月4日發放股利。

法人提醒，配息金額並非固定，每月實際配發金額及收益來源可能因市場環境、投資組合收益表現等因素而有所調整，並非每月皆相同。另外，年化配息率僅供參考，由於ETF每次配息金額不盡相同，投資人仍應以實際入帳的配息金額作為觀察重點。

值得注意的是，截至3日，觀察近三個月台股主動式ETF績效表現，主動摩根台灣鑫收達5.9%居冠。主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲分析，統計七月期間，00401A持股當中單月漲幅排名的前五名，分別為華碩（2357）的23.29%、玉山金（2884）的17.48%、兆豐金（2886）的15.06%、緯創（3231）的10.34%及長榮（2603）9.97%，藉由多元產業配置，可降低單一族群大幅修正所帶來的衝擊。

其次，00401A運用掩護性買權（Covered Call）策略，在持有股票部位的同時，透過選擇權權利金收入來替收益保底，因為權利金收益能對基金報酬形成一定程度支撐，有助於降低淨值波動幅度，提升整體風險調整後報酬表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 ETF 摩根

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