安聯亞洲半導體主動式ETF獲准募集 布局AI浪潮下亞洲供應鏈新商機

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）近日獲主管機關核准募集，成為主動式基金專家安聯投信推出的第四檔主動式ETF產品。隨著AI技術快速發展，帶動全球半導體產業進入新一輪成長循環，安聯投信看好AI、高效能運算（HPC）、雲端資料中心、車用電子及先進通訊等長期趨勢所創造的龐大商機，透過主動式選股策略，協助投資人掌握亞洲半導體供應鏈的核心成長機會。

安聯投信自去年正式投入主動式ETF市場以來，短短一年內陸續推出台股高股息、台股成長及美國科技等主題產品，逐步建構兼顧收益、成長與全球科技趨勢的投資版圖。此次獲准募集的安聯亞洲半導體主動式ETF，則將投資觸角進一步延伸至亞洲半導體產業，有望於第3季底正式推出，持續完善AI時代下的主動投資布局。

安聯投信表示，亞洲已成為全球半導體產業最重要的創新與生產基地，涵蓋晶圓代工、IC設計、先進封裝、設備與材料等完整產業鏈。其中，台灣、韓國、日本及新加坡等市場，在全球半導體價值鏈中皆占據關鍵地位。安聯亞洲半導體主動式ETF將聚焦亞洲半導體相關企業，透過主動式管理機制，發掘具備技術領先優勢、獲利成長動能及長期競爭力的產業領導者，掌握產業升級所帶來的投資契機。

安聯投信指出，未來亞洲半導體產業可望持續受惠於三大結構性成長趨勢，成為全球科技投資的重要核心。首先，隨著生成式AI、大型語言模型（LLM）與AI Agent快速普及，高效能運算晶片、先進製程、高頻寬記憶體（HBM）及先進封裝需求同步攀升，不僅帶動全球科技大廠持續擴大資本支出，也推升整體半導體產業進入技術升級新周期。亞洲供應鏈於先進晶片設計與製造領域具備全球領先優勢，可望成為AI浪潮下最主要的受惠族群之一。

另一方面，雲端資料中心擴建、5G及未來6G通訊發展、物聯網與邊緣運算需求持續增加，使高效能晶片的重要性日益提升。亞洲企業在晶圓代工、IC設計、設備與材料等領域具備深厚技術實力，可望持續受惠於全球數位轉型趨勢所帶來的長期成長機會。

此外，從電動車、自動駕駛到智慧工廠與機器人應用，半導體已成為推動產業升級的重要核心技術。終端應用範圍持續擴大，不僅有助提升產業成長韌性，也將進一步推升相關企業中長期獲利成長空間。

安聯投信表示，隨著AI、雲端運算、車用電子及先進通訊等需求持續擴張，半導體的重要性已從科技產業的核心零組件，逐步躍升為驅動全球創新與經濟成長的重要基礎設施。

面對快速變化的產業環境與技術演進，主動式投資管理更有機會掌握產業輪動與企業競爭力變化所帶來的投資機會。安聯亞洲半導體主動式ETF將以亞洲供應鏈為核心，協助投資人參與AI時代下半導體產業的長期成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。