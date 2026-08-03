十大持股中6檔飆漲停 00891擬配1.55元創新高、季配息率4.6%

台股規模最大、受益人數最多的半導體ETF——中信關鍵半導體（00891）配息出爐，根據中國信託投信3日公告，中信關鍵半導體每受益權單位預估配發1.55元，創下掛牌上市以來新高。若以3日收盤價33.72元計算，單季配息殖利率約4.6%，除息日為8月18日，最後買進日為8月17日。

中信關鍵半導體前十大持股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、信驊（5274）、聯華（1229）、華邦電（2344）、旺矽（6223）、瑞昱（2379）、健策（3653）及創意（3443）等半導體產業指標企業。其中，前十大持股中有6檔個股3日攻上漲停，帶動00891單日上漲1.57%，表現優於台灣加權指數同期0.62%的漲幅。

根據CMoney統計至7月31日止，中信關鍵半導體規模已達578億元，受益人數達17.7萬人，兩項數據均居台股半導體ETF之冠，為目前國內最具代表性與人氣的半導體主題ETF。

法人分析，Google TPU商機可望進一步挹注台灣半導體供應鏈。其中，台積電有望承接TPU v9的2奈米製程訂單；聯發科則可望受惠於客製化晶片（ASIC）委託設計需求成長；日月光投控則有機會受惠於CoWoS先進封裝產能供不應求所帶來的封裝訂單外溢效益。

此外，IC設計龍頭聯發科日前公布第2季財報，獲利表現優於市場預期，3日開盤即攻上漲停。外資亦維持「買進」評等，並將目標價上調至6,800元，反映市場看好ASIC需求持續擴張，也進一步驗證AI應用帶動的半導體需求仍處於成長軌道。

中信關鍵半導體經理人張圭慧指出，台灣身處全球半導體供應鏈核心地位，相關企業中長期營運展望仍然樂觀。對看好AI長線成長趨勢的投資人而言，可透過定期定額布局半導體ETF，掌握產業成長契機，同時降低個股波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。