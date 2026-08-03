43萬股民注意！月配息績效冠軍00929維持配息0.38元 年化配息率16.5%

AI投資熱潮持續發酵，科技收益型ETF再度成為市場焦點。月配息ETF始祖—復華台灣科技優息ETF（00929）最新公告每受益權單位配發0.38元，以8月3日收盤價27.57元計算，單月配息率約1.37%，年化配息率達16.5%，反映基金受惠科技股獲利成長與收益分配能力提升。

隨著AI趨勢持續推動台灣科技股獲利成長，兼具科技成長與配息特色的00929復華台灣科技優息ETF，近年持續受到市場關注，今年來績效表現一路領先高股息ETF板塊，甚至一度與主動型ETF平起平坐。00929追蹤「臺灣上市上櫃科技優息指數」，以具獲利能力、配息紀錄及股利品質的科技企業為核心，提供投資人一次布局AI供應鏈與科技龍頭的投資工具。

00929追蹤「臺灣上市上櫃科技優息指數」，投資標的聚焦兼具獲利能力、配息紀錄及股利品質的科技企業，與傳統高股息ETF偏重金融、傳產不同，更具備「AI成長＋科技配息」雙重特色。隨著AI伺服器、半導體、高效能運算（HPC）等需求持續升溫，相關企業獲利動能可望持續挹注基金總報酬及配息能力。

根據證交所最新資料，00929目前基金規模已突破1,300億元、受益人數逾43萬人，穩居國內規模最大的科技高股息ETF之一。此次再度配發0.38元，也讓市場對科技收益型ETF的投資吸引力再添話題。

值得注意的是，00929將於8月19日除息，9月14日發放配息，想參與除息的投資人可於最後買進日8月18日之前擇機進場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。