00961配息連三升！8月估配0.19元、年化息率衝18％

台股近期震盪加劇，資金避險需求升溫，高股息ETF再度成為市場焦點。FT臺灣永續高息ETF（00961）最新公告8月預估配息金額，每受益權單位擬配發0.19元，預計8月18日除息，最後買進日為8月17日。以今（3）日收盤價12.92元計算，單次配息率達1.47%，年化配息率約18%，維持在掛牌以來高檔水準。

今日台股早盤一度下跌逾300點，不過在聯發科、日月光投控、創意等電子股走強帶動下，指數震盪翻紅，盤中最高大漲逾600點；加權指數終場收在43,386.41點，上漲266.66點，漲幅0.62%，成交值8,445.31億元，顯示市場買盤仍具韌性。

00961本次配息表現尤其受到投資人關注。自5月以來，00961年化配息率從12.43%、14.69%逐步墊高至約18%，配息已連三升，且本月預估配發0.19元，連續兩個月維持最高檔。法人指出，在行情震盪、投資人追求穩定現金流之際，月配型高息ETF具備較高吸引力。

除配息題材外，00961近期報酬表現亦相對抗跌。統計7月以來，大盤跌幅約6%，00961含息報酬率卻逆勢上漲3.96%，在台股ETF中表現居前；7月29日台股重挫1,564點時，00961更逆勢收紅，成為當天少數具防禦特性的ETF標的。

富蘭克林華美投信表示，00961採月配息機制，並以ROE大於零作為選股第一道門檻，先篩選具獲利能力企業，再進一步挑選高股息標的，期望在波動市況中兼顧收益機會與投資品質。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。