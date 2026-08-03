0050今日為何跌台股上漲266點？郭哲榮拆解「溢價修正」：上周成分股未全漲停所致

台股AI投資狂潮與除權息旺季的雙重利多正式引爆！根據投信投顧最新公告，同時結合AI成長動能及息收優勢的台新AI優息動能ETF（00962）8月預計每單位配發0.16元，相較於上個月大幅增加一倍，以3日收盤價14.42元計算，單月配息率達1.1%，年化配息率達13.3%，配息金額及配息率皆刷新該檔ETF成立以來的歷史新高紀錄，該檔ETF預計8月17日除息，8月14日為最後買進日，9月4日領息。

2026-08-03 15:12