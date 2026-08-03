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0050今日為何跌台股上漲266點？郭哲榮拆解「溢價修正」：上周成分股未全漲停所致
台股今日收盤上漲266點，分析師郭哲榮於影音節目中特別針對市場關注的市值型指標元大台灣50（0050）進行深度剖析。
郭哲榮指出，大盤雖呈現上漲，但0050卻出現逆勢拉回，主因在於上周五0050直接拉至漲停，然而其前五大成分股中，僅台積電（2330）等標的漲停，鴻海（2317）、台達電（2308）等其他重要權值股並未同步漲停。
由於成分股並未全數漲停，導致0050出現成分股加權權重的溢價現象，因此今日的拉回僅屬於正常的溢價修正與價格回歸。
郭哲榮先前在大盤跌破4萬點大關的極端恐慌時刻，展現市場信心，個人直接砸下1億元重金進場布局0050；隨著大盤後續強彈數千點，該筆先前佈局的0050資產迅速實現逾千萬元的帳面獲利。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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