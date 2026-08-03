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擺脫高買低賣的全球化配置神器？股添樂「承認平庸」：問就是009826

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台版VT「009826貝萊德世界股票」首日掛牌展現極低波動與穩定走勢，提供台灣投資人平抑台股高波動、實踐全球化配置的省心選擇。記者許正宏／攝影
台版VT「009826貝萊德世界股票」首日掛牌展現極低波動與穩定走勢，提供台灣投資人平抑台股高波動、實踐全球化配置的省心選擇。記者許正宏／攝影

台灣終於有一檔ETF買進全世界的選擇了。

今天是台版VT貝萊德世界股票（009826）上市第一天，大家看一下這個走勢，真的非常穩，如果把名字蓋住可能還以為是短天期美債

台股上半年績效全球數一數二，但漲的多的另一面，就是跌起來也特別快。

一流高手的操作，是漲到最高點減碼優雅離場，跌下來反手加碼上槓桿

這是大家的偶像，也是學習的榜樣。只可惜理想很豐滿，現實很骨感。但是當咱嘗試這種風騷操作時，常常都是最高點加碼上槓桿，跌下來狼狽停損被迫出場。

既然當不了高手，做不到高賣低買。沒關係，承認自己的平庸，開始執行全球化配置吧！

台股高波動，配上這檔低波動，雖然漲的時候整體賺得少一點，換來的是下跌時期睡得更安穩。

這檔ETF的問世給我帶來最大的好處是，像上半年這種一漲60%的行情，我不時接到朋友詢問最近要買哪一檔？可以賺一點便當錢？甚至讓我一度有了人緣變好的錯覺。

很奇怪，行情不好的時候都沒人找我，偏偏漲到最高點訊息回不完。

報元大台灣50（0050）給他，跌下還要問我要不要先賣／還能不能買；報股票給他，遇到上個月那種行情可能還要加碼熬雞湯。

有了009826，以後我省心了，問就是009826。

因為波動小，漲上去不會有人問我要不要先賣一趟，跌下來也不用找我熬雞湯。全球股市表現好它就漲，表現不好它也是最穩最抗跌的，穩妥妥地萬金油配置。

唯一缺點是沒什麼樂趣，它不像個股不像正２單日波動這麼大還可以當沖，這檔ETF大概開盤就是收盤價了，當沖會很辛苦...

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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