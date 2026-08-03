00962八月配息金額創新高、年化配息率達13.3% 最後買進日在這天

台股AI投資狂潮與除權息旺季的雙重利多正式引爆！根據投信投顧最新公告，同時結合AI成長動能及息收優勢的台新AI優息動能ETF（00962）8月預計每單位配發0.16元，相較於上個月大幅增加一倍，以3日收盤價14.42元計算，單月配息率達1.1%，年化配息率達13.3%，配息金額及配息率皆刷新該檔ETF成立以來的歷史新高紀錄，該檔ETF預計8月17日除息，8月14日為最後買進日，9月4日領息。

台新AI優息動能ETF（00962）研究團隊表示，全球AI軍備競賽已從前兩年的「軟體題材想像空間」，正式步入全面商用變現、硬體實質出貨的「大豐收黃金期」。從美股全球科技巨頭擴增資本支出、全球AI資料中心爆發性的建置速度，到生成式AI深入邊緣運算裝置、智慧物流、AI醫療等，皆對台灣的科技軟硬體生態系產生了巨大的剛性需求。台灣科技企業在晶圓代工、先進封裝（CoWoS）、伺服器代工、散熱模組、高階電源供應器、以及PCB與光通訊等領域，掌握了全球不可或缺的核心戰略地位。

台新AI優息動能ETF（00962）所追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數」，獨創雙優化機制：5月追股息、11月衝動能，在每年台股除權息旺季來臨前的5月份，指數會全面聚焦於「股利率擇優」的精選標的。將權重傾斜至即將發放高額股息、且財務結構健康的AI科技股票，確保在除權息高峰期能擁有最高水準的現金股利，為投資人奠定高息防禦的基礎。11月定審則全力「鎖定動能」，在除息旺季結束，市場步入第4季時，指數會在11月份切換為進攻模式。此時選股以「股價動能」與「營收動能強勢」的AI黑馬股為主。讓00962不只能夠領股息，更能敏銳地捕捉到年底作帳行情。

想要參與00962本次配息、共享AI科技除權息紅利的投資人，務必特別留意後續的「最後買進日」與「除息日」等重要時程表，以便在除息前準時完成部位建構與資產配置。最新、最詳細的基金配息組成細項、收益分配正式公告、均可至台新投信官方網站（www.tsit.com.tw）或臺灣證券交易所「e添富」官方主題平台上進行即時查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。