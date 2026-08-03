大怒神行情下 這些ETF人氣急速竄升

台股宛如大怒神，歷經史上最大漲跌點洗禮後，不過，投資人逢低布局熱情不減，逢低買進態勢明確確認。根據集保最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續六周創新高，7月共計增加1240862人，總人數來到18547565人，統計今年來增加了6374075人。

台股大盤七月大落大起，也創下許多紀錄，包含在7月31日創收盤單日最大漲點3186.45點，也在7月17日創收盤最大單日跌點2953.71點，更創下有兩天大跌兩千點紀錄，統計七月整月下跌3006.16點，為史上第二大單月跌點

進一步觀察在大盤大跌的7月以單檔表現來看，有35檔台股ETF受益人數創高，以7月增額來看，前十名包括元大台灣50、群益臺灣加權正2、群益半導體收益、元大台灣50正2、群益台灣精選高息、元大高股息等都有在榜上，整體來看，以高息、正2、市值人氣相對旺。

法人表示，雖然7月台股大怒神表現，投資人勇者無懼逢低布局，積極型投資人趁大幅回檔買入正2，而穩健型投資人則是布局市值與高息型。相對個股波動低的台股ETF是當下可逢低布局介入的投資工具，可視個人投資屬性選擇。

元大台灣50投資人數突破350萬，攀升至356.3萬居冠，且七月單月增加32.4萬人，亦改寫歷史單月次高紀錄；目前單月月增最多為2026年3月的38.4萬人。

回顧歷次重大利空事件，市場短期雖出現恐慌賣壓，但在資金重新回流後，台股多由營運具韌性的大型權值股領軍上攻。而元大台灣50擁有絕不錯過大盤漲勢特性，加上指數邏輯歷經23年多空考驗，成為投資人最青睞的首選標的。

群益台灣精選高息暨群益半導體收益經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。