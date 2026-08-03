台股續漲 投資人搶反彈 成交第一00981A 零股成交第一0050

台股3日延續上周五漲勢，開低走高且盤中一度上漲逾600點，逼近月線大關。投資人也勇於進場搶反彈，盤中成交量前五大有三檔都是ETF，包括主動統一台股增長（00981A）逾40萬張排名第一、主動統一升級50（00403A）逾34萬張排名第三，群益臺灣加權正2（00685L）逾27萬張排名第五。其他個股為群創（3481）逾35萬張排名第二、聯電（2303）逾34萬張排名第四。ETF仍是投資人搶買的熱門標的。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有691萬，聯電（2303）有414萬，台積電（2330）有254萬，元大台灣50正2（00631L）有193萬，緯創（3231）有177萬，有兩檔是ETF，其他都是權值股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。