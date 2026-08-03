快訊

桃園為何無市立醫院？ 張善政：市府給3大學土地 中央不給錢蓋

「油不得你」續集上線！萊爾校長再入鏡 製作人：最誠實是那桶油

全民瘋「四貸同堂」！不只怕錯過台股行情 理專也推了一把

台股震盪大考驗！摩根00401A 靠「兩招」逆勢登績效冠軍、抗跌又會漲

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股歷經大幅修正，主動式ETF表現同步承壓，不過仍有產品展現抗震實力。根據市場統計，截至7月底，摩根台灣趨勢收益主動式ETF（00401A）近一個月跌幅居同類型前段班，近三個月更逆勢繳出4.32%正報酬，高居所有台股主動式ETF績效之冠。

7月台股震盪加劇，不少高估值成長股面臨獲利了結壓力，市場也再次檢視主動式ETF在波動環境中的實戰表現。根據彭博資訊統計，截至7月31日，主動式ETF近一個月績效普遍承壓。

值得注意的是，摩根台灣趨勢收益主動式ETF（00401A）以跌7.72%的表現，位居同類型產品前段班；若觀察近三個月績效，00401A更以4.32%的正報酬居所有台股主動式ETF之冠。

另外，主動安聯台灣高息（00984A）、主動國泰動能高息（00400A）、主動野村臺灣優選（00980A ），近三個月績效介於0.63％以上至2％的正報酬。

主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲表示，00401A能在近期市場修正期間展現相對抗跌優勢，主要有兩個原因，首先在選股策略方面，基金並未過度集中於單一熱門族群，除了持續布局AI伺服器等長期成長趨勢外，也納入貨運航運、內需消費、電信及塑化等不同景氣循環產業，統計七月期間，00401A持股當中單月漲幅排名的前五名，分別為華碩的23.29%、玉山金的17.48%、兆豐金的15.06%、緯創的10.34%及長榮9.97%；顯示藉由多元產業配置，確實可以降低單一族群大幅修正所帶來的衝擊。

其次，00401A運用掩護性買權（Covered Call）策略，在持有股票部位的同時，透過選擇權權利金收入來替收益保底，因為權利金收益能對基金報酬形成一定程度支撐，有助於降低淨值波動幅度，提升整體風險調整後報酬表現。

主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲表示，值得注意的是，00401A的優勢並非僅體現在下跌期間。以上周五台股大幅反彈為例，加權指數單日上漲7.98%，而00401A核心持股中，有高達38檔個股漲幅超越大盤表現，顯示團隊在個股研究與主動選股能力上具備相當優勢。

主動安聯台灣高息（00984A）經理人廖本隆表示，2026年下半年台股仍具中長期成長機會，但市場環境已逐漸改變。過去主要由AI題材及高殖利率概念帶動的資金行情，未來將更重視企業獲利能力、現金流品質及股利政策的可持續性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 摩根 績效

延伸閱讀

散戶逆勢越跌越買！00961、00685L單月受益人數激增 高息ETF成震盪盤避風港

台股強彈 統一00981A 亮燈漲停、成交量居冠

日韓走跌、台股逆勢走強 主動式台股ETF漲勢強勁

主動式ETF也扛不住！00405A股價跳水跌破7元關卡 網曝「不抗跌」關鍵

相關新聞

AI浪潮才走第3局！統一投信推00411A＋00987D傘型主動ETF 掌握科技獨角獸與降波美債

面對近期股市高波動與暴漲暴跌行情，統一投信推出主動式傘型ETF，透過「00411A」雙軌布局科技巨獸與前沿獨角獸，搭配「00987D」以美債量化多空策略降低波動，提供投資人兼顧資本成長與穩定收息的股債配置解方。

百萬受益人ETF擴增至6檔 00403A、00981A主動式雙雄入榜

台股7月宛如坐雲霄飛車，月線下跌超過3,000點，ETF投資在震盪中熱度持續升溫，根據最新統計顯示，全市場受益人數突破百萬大關的ETF已擴增至6檔，除了傳統市值型與高股息型ETF，以「主動選股、追求超額報酬」為訴求的主動式ETF也崛起，主動統一升級50（00403A）與主動統一台股增長（00981A）受益人數雙雙突破百萬大關，月增率分別高達4.4%與3.1%。

ASIC動能超越GPU！高階PCB與載板需求緊繃 009828鎖定台日韓三地龍頭

中國信託投信將於8月17日至20日募集「中信台日韓PCB ETF（009828）」，發行經理人葉松炫表示，台日韓三地掌握全球近九成高階載板市占，在滿載與供給吃緊下，整體產業供應鏈長線看好。

00981A台股大跌不砍國巨還加碼！郭哲榮讚「瑤池金母」買得漂亮：我跟她同一陣線

摩爾投顧分析師郭哲榮（哲哲）於周末直播中澄清，外界常調侃他批評「瑤池金母」（網友對主動統一台股增長00981A經理人陳釧瑤的尊稱），但他實際上是與對方站在同一陣線。

0050存股3年報酬108%、獲利破百萬！ 知美強調「小資複利威力」：失業都不停扣

台股高低震盪加劇，不少投資人面臨帳面損益波動陷入焦慮。 財經Youtuber知美近日發布影片分享，自己自2023年起定期定額投資元大台灣50（0050），截至目前已連續扣款37個月、成功累積20張又634股，總投入本金約104.7萬元，帳面獲利突破109.2萬元；若計入歷年已領取的4.6萬元現金股利，含息總報酬率高達108.68%。

00982A最新配息0.64元 預估年化配息率12.5%、8月18日除息

8月將除息的台股ETF陸續公告配息資訊，隨著主動式台股ETF檔數增加，配息表現也讓市場關注。根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒（00982A）預估每股配發金額為0.64元，預估單次配息率約3.13%、年化配息率近12.52%。除息日訂8月18日，想參與領息的投資人，最晚須在8月17日買進，收益分配發放日訂9月11日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。