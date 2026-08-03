台股震盪大考驗！摩根00401A 靠「兩招」逆勢登績效冠軍、抗跌又會漲

台股歷經大幅修正，主動式ETF表現同步承壓，不過仍有產品展現抗震實力。根據市場統計，截至7月底，摩根台灣趨勢收益主動式ETF（00401A）近一個月跌幅居同類型前段班，近三個月更逆勢繳出4.32%正報酬，高居所有台股主動式ETF績效之冠。

7月台股震盪加劇，不少高估值成長股面臨獲利了結壓力，市場也再次檢視主動式ETF在波動環境中的實戰表現。根據彭博資訊統計，截至7月31日，主動式ETF近一個月績效普遍承壓。

值得注意的是，摩根台灣趨勢收益主動式ETF（00401A）以跌7.72%的表現，位居同類型產品前段班；若觀察近三個月績效，00401A更以4.32%的正報酬居所有台股主動式ETF之冠。

另外，主動安聯台灣高息（00984A）、主動國泰動能高息（00400A）、主動野村臺灣優選（00980A ），近三個月績效介於0.63％以上至2％的正報酬。

主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲表示，00401A能在近期市場修正期間展現相對抗跌優勢，主要有兩個原因，首先在選股策略方面，基金並未過度集中於單一熱門族群，除了持續布局AI伺服器等長期成長趨勢外，也納入貨運航運、內需消費、電信及塑化等不同景氣循環產業，統計七月期間，00401A持股當中單月漲幅排名的前五名，分別為華碩的23.29%、玉山金的17.48%、兆豐金的15.06%、緯創的10.34%及長榮9.97%；顯示藉由多元產業配置，確實可以降低單一族群大幅修正所帶來的衝擊。

其次，00401A運用掩護性買權（Covered Call）策略，在持有股票部位的同時，透過選擇權權利金收入來替收益保底，因為權利金收益能對基金報酬形成一定程度支撐，有助於降低淨值波動幅度，提升整體風險調整後報酬表現。

主動摩根台灣鑫收產品經理戴馨玲表示，值得注意的是，00401A的優勢並非僅體現在下跌期間。以上周五台股大幅反彈為例，加權指數單日上漲7.98%，而00401A核心持股中，有高達38檔個股漲幅超越大盤表現，顯示團隊在個股研究與主動選股能力上具備相當優勢。

主動安聯台灣高息（00984A）經理人廖本隆表示，2026年下半年台股仍具中長期成長機會，但市場環境已逐漸改變。過去主要由AI題材及高殖利率概念帶動的資金行情，未來將更重視企業獲利能力、現金流品質及股利政策的可持續性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。