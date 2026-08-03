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AI浪潮才走第3局！統一投信推00411A＋00987D傘型主動ETF 掌握科技獨角獸與降波美債

聯合新聞網／ 綜合報導
統一投信推出00411A與00987D傘型主動式ETF，提供兼具前沿科技成長與美債量化降波的股債配置選擇。記者許正宏／攝影
統一投信推出00411A與00987D傘型主動式ETF，提供兼具前沿科技成長與美債量化降波的股債配置選擇。記者許正宏／攝影

隨著全球金融市場波動加劇，台股與美股頻頻出現暴漲暴跌行情，不少投資人陷入既害怕追高被套牢、又擔心錯失行情（FOMO）的兩難困境。

統一證券專業副總經理呂忠達與統一投信經理人唐志淩於影音節目中對此進行深度剖析，強調當前全球市場正處於AI科技大爆炸的擴張期，從早期的硬體基礎建設，逐步演進至軟體與商業應用的爆發階段，包含SpaceXOpenAIAnthropic等重磅企業的IPO浪潮，均顯示整體科技產業的長期成長動能依然相當強勁。

唐志淩形容，若將AI產業比喻為一場九局的棒球比賽，目前發展進度僅來到「第三局」，未來的應用普及與成長空間相當廣闊。為解決投資人追高怕受傷害、不買又怕錯失行情的兩難，統一投信推出傘形主動式ETF組合：

統一前沿科技主動式ETF（00411A）

適合積極型投資人

採取雙軌布局，一半鎖定科技巨獸，另一半透過「333法則」（市場規模成長>30%、產業滲透率<30%、營收成長率>30%）與「營收成長率＋獲利率≥40%」標準，挖掘具技術領先與爆發潛力的前沿獨角獸，且第一大持股上限可達20%。

統一美國公債量化增益主動式ETF（00987D）

適合穩健或保守型投資人

在美債殖利率處於高點時鎖定收息，並透過量化多空策略，於多頭訊號時提高美債曝險、空頭訊號時運用期貨進行對衝，藉此降低淨值波動並爭取超額報酬（Alpha）。

針對美債布局部分，唐志淩補充指出，在美債殖利率處於歷史高位區間時，正是鎖定穩定利息收益的絕佳時機。

該產品導入量化交易與多空對衝策略，當市場出現多方訊號時會主動拉高美債曝險部位；若轉為空方或劇烈震盪時，則靈活運用期貨工具進行對衝避險，藉此降低淨值波動並爭取超額報酬（Alpha）。

統一團隊最後強調，面對高波動的市場常態，投資人不必陷入單一資產的焦慮，而應回歸資產配置的核心本質。

透過「00411A」參與前沿科技的長期成長，搭配「00987D」作為資產組合的避震器與穩定收益來源，即可依個人風險承受度彈性調整股債比例，在控制下檔風險的同時，穩健把握AI大時代的投資紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00411A主動統一前沿科技 00987D主動統一美國公債量化增益 AI ETF SpaceX OpenAI Anthropic 美股 獨角獸

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