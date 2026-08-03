百萬受益人ETF擴增至6檔 00403A、00981A主動式雙雄入榜

台股7月宛如坐雲霄飛車，月線下跌超過3,000點，ETF投資在震盪中熱度持續升溫，根據最新統計顯示，全市場受益人數突破百萬大關的ETF已擴增至6檔，除了傳統市值型與高股息型ETF，以「主動選股、追求超額報酬」為訴求的主動式ETF也崛起，主動統一升級50（00403A）與主動統一台股增長（00981A）受益人數雙雙突破百萬大關，月增率分別高達4.4%與3.1%。

觀察最新公佈的ETF受益人數數據，目前名列「百萬俱樂部」的6檔產品分別呈現市值型、高股息、主動式ETF「三分天下」的特色，其中，元大台灣50（0050）、0056都是十幾二十年的元老級ETF，多年下來累積穩健的粉絲基數。主動式ETF則因為打敗大盤的實力堅強，人氣快速竄紅。

從7月份受益人數變動來看，投資人愈跌愈買，0050單月大增32.45萬人，月增幅達10%；0056月增9.1萬人、增幅5.8%居次，顯示元老級ETF仍是資金湧入的首選。主動式ETF的增速也很突出，主動統一升級50（00403A）受益人數增加4.4萬人，增幅4.4%；主動統一台股增長（00981A）單月增加2.9萬人、月增幅3.1%，成長力道雙雙超越高股息ETF，成為投資人應對市場波動、追求長期資本增長的新歡。

展望後市，統一台股研究團隊進一步指出，第3季震盪可視為中長線布局機會，可留意評價已回落的AI伺服器、高階CCL、ABF載板、測試介面及散熱供應鏈，第4季有望隨市場情緒回穩重啟成長行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。