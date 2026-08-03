AI爭奪戰關鍵在記憶體！大華銀投信推009829抓緊韓股魔性…10元輕鬆入手

南韓產業基本面正迎來「史詩級」的爆發。大華銀投信表示，輝達執行長黃仁勳日前直言「GPU有高達70%的時間都用在等待記憶體讀寫跟閒置」，「HBM之父」金正浩教授亦公開點出，AI競爭的本質就是記憶體競爭，高算力必備的核心元件——高頻寬記憶體（HBM）才是AI真正的瓶頸。

事實上，在這場全球AI爭奪戰中，美、台、韓硬體黃金鐵三角架構穩固，而韓國兩大巨擘三星電子與SK海力士在全球HBM市場擁有接近八成的寡占地位。

大華銀投信執行副總經理張耿豪表示，2026年半導體與AI科技股迎來了大航海時代，但上游技術更迭迅速，市場大起大落的波動性也隨之飆升。南韓股市受外資短期調節與美國掛牌ADR套利交易的虹吸效應影響，南韓股市大盤觸發了歷史罕見的熔斷機制，SK海力士等個股現股出現顯著的技術性修正。

面對高波動、高成長的「韓股魔性」，過往散戶熱衷的單一個股槓桿型ETF，在「漲時助漲、跌時助跌」的放大效應下容易引發踩踏危機，此時透過一籃子優質市值的ETF進行多元布局，是直達AI核心的王道。

專注於韓國核心企業的「大華韓國KOSPI 50（009829）」募集期間為8月3日至8月7日，並預計於8月21日正式掛牌上市。這檔以10元親民價發行的ETF，不僅是台灣投資人跨國資產配置的戰略利器，更是直通全球AI算力心臟與韓股重估紅利的直達車。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。