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日韓走跌、台股逆勢走強 主動式台股 ETF 漲勢強勁

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

受亞馬遜財報優於預期、獲利表現強勁帶動，美股四大指數7月31日全面收紅，市場風險偏好回升。台股3日開盤同步走高，先前跌深的IC設計、封測、記憶體、PCB及被動元件等族群買盤回流，表現相對亮眼。

法人表示，台灣、日本及南韓股市上周五同步強彈，不過今日日韓股市盤中轉趨震盪、呈現下跌走勢，台股則逆勢維持上漲格局，展現相對韌性。然而，在短線漲幅已大的情況下，市場獲利了結賣壓仍可能於盤中浮現，預期大盤短期仍將維持高檔震盪格局。

在台掛牌的主動式台股ETF今日表現同樣突出，部分產品盤中漲幅超過4%，包括主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優選（00994A）、主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動中信台灣卓越（00995A）、主動統一台股增長（00981A）及主動復華未來50（00991A）、主動安聯台灣（00993A）等，皆有亮眼表現。

主動中信台灣卓越ETF（00995A）經理人張書廷表示，目前市場對聯準會（Fed）9月是否升息仍存在不確定性，使全球股市風險偏好受到壓抑，台股短線預料仍將維持高檔震盪格局。不過，就中長期而言，企業獲利及產業基本面尚未轉弱，科技及金融族群仍是支撐台股的重要力量。

張書廷指出，市場後續將持續關注美國通膨數據及聯準會政策動向，但隨著美國科技巨頭財報陸續公布，上周微軟與亞馬遜皆繳出優於市場預期的成績單，顯示AI相關投資正逐步轉化為實際營收與獲利成長，也有助於緩解市場對AI泡沫化及資本支出過高的疑慮。

台股上周五大漲逾3,000點，多檔個股輪番亮燈漲停。在此波反彈行情中，00995A操作相對穩健，僅加碼台達電與辛耘兩檔個股。

法人分析，AI與高效能運算（HPC）需求持續擴張，台達電受惠於AI伺服器電源管理及資料中心建置需求成長，營運動能穩健；辛耘則受惠於先進封裝擴產趨勢，帶動半導體設備需求提升。兩家公司皆具備長期成長題材，在AI產業發展趨勢明確的背景下，營運展望維持正向，可望成為掌握中長期成長機會的重要受惠股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 日韓 ETF

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