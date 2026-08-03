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00981A台股大跌不砍國巨還加碼！郭哲榮讚「瑤池金母」買得漂亮：我跟她同一陣線
摩爾投顧分析師郭哲榮（哲哲）於周末直播中澄清，外界常調侃他批評「瑤池金母」（網友對主動統一台股增長00981A經理人陳釧瑤的尊稱），但他實際上是與對方站在同一陣線。
郭哲榮指出，在近期台股大跌期間，「瑤池金母」陳釧瑤操作相當果斷，將台積電（2330）等持股逢高進行換股調整，並逆勢加碼國巨（2327）。
他大讚陳釧瑤的00981A選股與加碼時機掌握得宜，「買得多漂亮」，也驗證了他看好被動元件的觀點。
針對外界傳聞對方後續轉為操作台指期等策略，郭哲榮則表示不予置評；他強調，被動元件與矽晶圓等老題材在AI先進製程與龐大需求帶動下，依然具備超級循環潛力，國巨等個股後續仍有良好的反彈與獲利空間。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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