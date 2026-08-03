00981A台股大跌不砍國巨還加碼！郭哲榮讚「瑤池金母」買得漂亮：我跟她同一陣線

哲哲投入1億元買進0050，隨股價上漲10%帳面便獲利千萬，展示了龐大本金的威力。然而，若投資人早在4月24日前（股價90元以下）買進，成本其實比他更低。一般投資人無須因資金規模小而自餒，本金是透過工作收入、持續投入與市場累積成長的，只要早點開始並長期留在市場中，同樣能累積屬於自己的合理回報。

2026-08-03 08:36