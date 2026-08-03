00982A 最新配息0.64元 預估年化配息率12.5%、8月18日除息

8月將除息的台股ETF陸續公告配息資訊，隨著主動式台股ETF檔數增加，配息表現也讓市場關注。根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒（00982A）預估每股配發金額為0.64元，預估單次配息率約3.13%、年化配息率近12.52%。除息日訂8月18日，想參與領息的投資人，最晚須在8月17日買進，收益分配發放日訂9月11日。

財富管理專家表示，00982A自首次配息以來，季季配息不間斷，本次為第五次配息，預估每股配發金額0.64元，以7/31收盤價來推算，預估年化配息率近12.52%，年化配息率再度寫下自身與季配型主動式台股ETF新高紀錄。以00982A過去四季配息後的填息表現來看，次次填息外，平均經歷天數僅12天，配息力與填息力俱佳，讓持有的投資人息利雙收，突顯經理人與研究團隊的選股實力。

財富管理專家進一步指出，觀察00982A選股重點，展現出明確的AI與半導體擴產雙主線，配置的產業領域囊括AI產業鏈多元商機，包含半導體、IC設計、封測、PCB、CCL、伺服器、散熱、廠務工程等等，全方位靈活掌握AI趨勢下的成長機會。

市場法人表示，近期受到中東地緣政治動盪、市場對AI熱潮疑慮、韓國股市去槓桿等多重因素干擾下，導致台股震盪回檔。後市來看，短期在不確定因素猶存下，台股波動難免，不過中長期來看，基於AI需求持續強勁，這次回檔可視為「調整持倉結構」而非「離場」的機會，仍看好台股長線發展。

市場法人強調，在投資布局上，考量現階段類股表現輪動快速，操作上也宜隨市況靈活調整，主動式台股ETF正是投資人可多加運用的工具，透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求創造超額報酬的機會，也能因應不同市況，更快的調整投資組合來應對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。