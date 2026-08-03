0050存股3年報酬108%、獲利破百萬！ 知美強調「小資複利威力」：失業都不停扣

台股高低震盪加劇，不少投資人面臨帳面損益波動陷入焦慮。

財經Youtuber知美近日發布影片分享，自己自2023年起定期定額投資元大台灣50（0050），截至目前已連續扣款37個月、成功累積20張又634股，總投入本金約104.7萬元，帳面獲利突破109.2萬元；若計入歷年已領取的4.6萬元現金股利，含息總報酬率高達108.68%。

知美坦言，自己過去也曾是在市場追高殺低的「小韭菜」，因為性格保守膽小，初期僅敢每月投入1萬元試水溫，整整花了7個月才買下人生第一張0050，隨著心態轉趨穩定，才逐漸將每月扣款額度提升至2萬元至4萬元。

今年儘管台股一路大漲，他仍秉持「身邊有多少閒錢就投入多少」的原則，將每月定期定額額度再提高至5萬元。

備妥1年緊急預備金

許多投資人在遇到職場變故或收入中斷時，往往被迫暫停扣款甚至停損股票。

知美透露，自己在2024年曾遭遇嚴重職場霸凌而選擇離職，然而在長達4個月的待業期間，他仍維持定期定額，關鍵在於進場前就已準備好足夠維持一整年生活與投資開銷的「緊急避難金」。

知美強調，選擇被動市值型ETF的目的就是跟隨大盤長期成長，因此短期市場震盪反而提供了便宜累積部位的機會。

小資族每月3000元也能滾出千萬資產

面對許多小資族因月薪有限而感到氣餒，知美分析，根據歷史數據回測，即使每個月僅定期定額投入3000元並堅持20年，總投入72萬元本金，在複利效應帶動下也有機會滾出603萬元的資產。

若再微幅提高至每月5000元，甚至有機會挑戰千萬資產。

0050於7月21日除息0.6元並已順利填息，知美本次可領到12380元現金股利，為連續兩次領到破萬元配息。

他指出，投資最難的並非技巧，而是在股市上漲時克服獲利了結的衝動，並在下跌時克服恐慌。只要確保緊急預備金無虞，持續買進、長期持有，便能享受大盤長期向上的時間紅利。

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