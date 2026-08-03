快訊

股票跌停想賣也賣不掉！王世堅轟台股處置制度用30年過時 籲採熔斷機制

分科測驗成績今出爐！上午9時開放查成績 五標同步公布

桌球／幫擴！「學姊」鄭怡靜行李機場遺失 內有比賽用品

聽新聞
0:00 / 0:00

哲哲砸1億買0050秒賺千萬「不是太厲害」？波米4月時都能買更低：趁早開始與持續留在市場

聯合新聞網／ 波米 癮入市
哲哲砸1億元買0050帳賺千萬令人羨慕，但投資不必盲目比較本金，早點開始並持續留在市場才是關鍵。記者余承翰／攝影
哲哲砸1億元買0050帳賺千萬令人羨慕，但投資不必盲目比較本金，早點開始並持續留在市場才是關鍵。記者余承翰／攝影

哲哲砸下1億元買進元大台灣50（0050），短短幾天帳面獲利就逼近（若扣掉手續費，但沒看到實際對帳單不曉得）、甚至突破千萬元，老實說真的很讓人羨慕。

倒不是因為0050上漲10%有多罕見，而是他的本金實在太大了。

1億元只要上漲1%，就是100萬元；上漲10%，自然就變成大家看到的千萬元。

不過，換個角度想，如果你在4月24日以前就已經買進0050，當時股價還在90元以下，成本其實可能比哲哲更低。4月24日當天，0050最高及收盤價都是89.95元。

但買得比哲哲便宜，不代表比他有錢，更不代表投資能力一定比他厲害...

一般投資人雖然沒有辦法一次拿出1億元，但只要早一點開始、慢慢留在市場裡，也可能累積到不錯的成本與張數。

哲哲讓人羨慕的是，10%的漲幅可以直接變成1,000萬元；普通人的10%可能只有幾千元、幾萬元。

不用急著覺得自己手上的幾張0050很渺小...本金本來就不是一天長大的，而是工作收入、持續投入與市場報酬一點一點堆起來的。

◎感謝 波米 癮入市 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 本金 市值型 台股 大盤

延伸閱讀

0050成分股沒全漲停憑什麼飆漲停？政大教授周冠男揭秘：套利機制暫時失效

哲哲買0050兩天大賺千萬！看似神話背後真相：1億元的1％就有100萬了

一億到十億最難？PTT神人曝真正原因：不是想買豪宅而是想「超度自己」

股票大跌想賣卻賣不掉！王世堅批處置制度過時：30年前制度管如今四五千億市場？

相關新聞

哲哲砸1億買0050秒賺千萬「不是太厲害」？波米4月時都能買更低：趁早開始與持續留在市場

哲哲投入1億元買進0050，隨股價上漲10%帳面便獲利千萬，展示了龐大本金的威力。然而，若投資人早在4月24日前（股價90元以下）買進，成本其實比他更低。一般投資人無須因資金規模小而自餒，本金是透過工作收入、持續投入與市場累積成長的，只要早點開始並長期留在市場中，同樣能累積屬於自己的合理回報。

台股主動式ETF 規模微增

亞股上周五（31）日展開報復性反彈，先前表現疲弱的台灣、日本及南韓股市同步強彈。法人表示，微軟財報公布後，Azure雲端業務成長優於市場預期，消弭市場先前對AI投資效益及產業泡沫化的疑慮，加上AI概念股已經歷一段時間修正，資金重新回流科技族群。

陸港股ETF 吸金力十足

近期全球資金布局逐步由評價偏高市場，轉向具備成長潛力與評價優勢的市場。根據統計，過去一周海外股ETF績效前十強包括陸港股、印度與越南股市，其中富邦恒生國企正2ETF（00665L）以8.1%漲幅，居當周績效冠軍，顯示在全球資金尋找新投資主軸之際，亞股同步吸引資金進駐。

高持股微軟ETF 有戲

微軟上周公布財報，優於市場預期的成績單，激勵投資人對AI的信心，微軟股價大漲、市值飆升。根據統計，目前市場上的海外ETF共有25檔持有微軟股票，權重落在0.6%到14%，法人表示，在微軟財報報喜之際，含微軟權重高的ETF後市看俏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。