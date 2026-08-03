哲哲砸1億買0050秒賺千萬「不是太厲害」？波米4月時都能買更低：趁早開始與持續留在市場

哲哲砸下1億元買進元大台灣50（0050），短短幾天帳面獲利就逼近（若扣掉手續費，但沒看到實際對帳單不曉得）、甚至突破千萬元，老實說真的很讓人羨慕。

倒不是因為0050上漲10%有多罕見，而是他的本金實在太大了。

1億元只要上漲1%，就是100萬元；上漲10%，自然就變成大家看到的千萬元。

不過，換個角度想，如果你在4月24日以前就已經買進0050，當時股價還在90元以下，成本其實可能比哲哲更低。4月24日當天，0050最高及收盤價都是89.95元。

但買得比哲哲便宜，不代表比他有錢，更不代表投資能力一定比他厲害...

一般投資人雖然沒有辦法一次拿出1億元，但只要早一點開始、慢慢留在市場裡，也可能累積到不錯的成本與張數。

哲哲讓人羨慕的是，10%的漲幅可以直接變成1,000萬元；普通人的10%可能只有幾千元、幾萬元。

不用急著覺得自己手上的幾張0050很渺小...本金本來就不是一天長大的，而是工作收入、持續投入與市場報酬一點一點堆起來的。

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