摩根大通：台灣融資與消費貸款仍可控 槓桿ETF對市場波動的影響有限

摩根大通證券（小摩）釋出台灣金融產業報告指出，台灣融資與消費貸款確實是警訊，但隨著監管審查力度提升，動能應會降溫，實際損失應該可控。此外，台灣槓桿ETF規模僅占市值的0.3%，成交量占日均量的0.9%，對市場波動的整體影響有限。

最近台股回檔與南韓槓桿ETF爭議大，投資人擔心金融機構提供槓桿給散戶買股會提高資產品質風險。小摩分析指出，歷史經驗顯示，只要既有風險管理機制落實，實際損失應該大致可控。

在券商槓桿業務方面，到6月底為止，融資與不限用途款項借貸餘額雖年增逾一倍，但合計仍僅占總市值的0.9%，與一年前差不多。不過，券商的資產負債槓桿確實已上升，依小摩估算，權益槓桿率由去年的107–217%提高至今年的165–333%。

不過，小摩認為，融資維持率仍顯示有一定緩衝，且歷史經驗顯示，多數券商在借貸業務上的減損損失有限。在小摩列入研究範圍的12檔金融股個股中，以華南金、永豐金在融資業務的槓桿曝險較高。

在銀行消費貸款方面，在小摩研究的銀行中，兩年來，房貸與其他消費貸款的複合年增率分別為18% 與19%。其中，中信金在房貸的成長最明顯，富邦金在無擔保個人貸款的成長最快。不過，即使假設大部分新增貸款用於財富管理，仍難以精準判斷有多少資金直接流入股市。

小摩剛釋出一篇韓股槓桿型ETF去槓桿報告，並認為去槓桿大致已完成。小摩表示，相較於韓股，台灣槓桿型ETF對市場波動的影響較小。台灣並無單一股票ETF，台股槓桿型ETF僅提供最高2倍槓桿，且僅限合格投資人參與。至於海外市場中槓桿倍數達3倍以上的ETF，散戶若透過複委託投資，必須具備專業投資人資格。

小摩指出，在極短期內，投資人應關注追繳保證金的風險。不過，130% 的融資維持率應能提供足夠的緩衝，因為券商大多僅接受具備充分流動性的股票作為抵押品，因此只有在個股連續三天跌停且成交量低迷時，券商才可能承受損失。而且，主要券商在風險管理方面通常有較佳的紀錄。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。