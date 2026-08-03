高持股微軟ETF 有戲

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
微軟上周公布財報，優於市場預期的成績單，激勵投資人對AI的信心，微軟股價大漲、市值飆升。路透
微軟上周公布財報，優於市場預期的成績單，激勵投資人對AI的信心，微軟股價大漲、市值飆升。路透

微軟上周公布財報，優於市場預期的成績單，激勵投資人對AI的信心，微軟股價大漲、市值飆升。根據統計，目前市場上的海外ETF共有25檔持有微軟股票，權重落在0.6%到14%，法人表示，在微軟財報報喜之際，含微軟權重高的ETF後市看俏。

觀察市面上持有微軟股票的海外ETF，包括凱基全球菁英55（00926）、國泰全球品牌50（00916）、統一FANG+（00757），微軟權重占比都逾一成。而在近一個月的修正格局中，除了上述三檔，包括及平衡凱基美國TOP、玉山全球藍籌100，仍能繳出正報酬。

法人分析，近期鷹派聯準會、美國公債殖利率創2007年來新高、中東油價風險、科技財報的資本支出疑慮等利空因素確實讓股市承壓，而微軟財報強調自7月開始的財政年度，將繼續保持自由現金流為正，令投資人鬆一口氣，也緩解了市場對於AI成本增速超越營收的擔憂。

平衡凱基美國TOPETF研究團隊表示，過去一年多，以科技股主導的成長股評價被推升到相對高的水位，市場不免重新檢視估值的合理性。

於此同時，投資市場對過度集中、過度槓桿的部位進行修正。不過評估AI企業基本面仍維持穩健，盈餘成長維持上修，短線估值修正後，反而可視為逢低進場的機會。

台新標普科技精選ETF基金研究團隊指出，微軟財報大幅超越預期，雲端業務營收成長43%，為2022年以來最快增速，且資本支出指引符合預期，大幅緩解市場對AI投資未能帶來回報的擔憂，激勵科技股勁揚。

就基本面分析，美股第2季財報持續表現亮眼，就目前已公布的企業，已有超過八成EPS超越市場預期，科技股仍是主要領頭羊。

台新標普科技精選ETF研究團隊認為，AI終端應用擴大與規格升級，推動半導體內涵價值持續提升，關注指標包括CSP資本支出動向、CoWoS下單狀況與Token用量等皆為正向發展，美股企業遠期盈餘成長持續加速。

分析師預期今年美股企業成長率將高達兩位數，預料美國企業憑藉創新能力及產業領導地位，將持續吸引國際資金配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

微軟 ETF 凱基

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