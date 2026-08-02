00878配息衝上1.01元！存股族嗨翻：左手換右手怎麼越換越大

國泰永續高股息（00878）最新配息出爐，每受益權單位預估配發1.01元，收益分配基準日為8月24日，除息交易日落在8月18日，預計9月11日發放。消息一出，立刻在PTT股板掀起討論，不少存股族直呼比原先預期還高。

從公告內容來看，00878這次已達收益分配標準，因此擬進行配息。由於前一次配息為0.66元，這次直接拉高至1.01元，也讓不少投資人感到意外，甚至有人原本只預估約0.7元至0.8元，沒想到最後一口氣突破1元。

部分網友認為，00878這次能配出較高金額，可能與基金實現資本利得有關，也有人提到，高股息ETF近期調節部分持股後，手上累積較多可分配收益。不過也有投資人提醒，配息仍會從淨值中扣除，配得多不代表憑空多出一筆錢，後續能否填息仍要看成分股表現。

消息公布後，網友紛紛留言「不是預計0.7而已嗎？也太高了吧」、「配太多了啦！」、「股價股息都有」、「基本上無敵的ETF之王」，也有人笑稱「左手換右手，結果越換手腕越粗」。

不過也有另一派認為，與其單次配得特別高，更希望配息能維持長期穩定，有網友直言「不能保留一點給下次嗎？」、「沒必要配這麼多吧，穩定長期配更重要」。高配息讓存股族開心收錢，但下一季還能不能維持同樣水準，也成為後續關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。