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台股7月跌3,000點…台股ETF規模逆勢增加2,084億元 這兩類最受青睞

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股ETF規模逆勢增加2,084億元，以正2、高息、市值、主動式ETF最受青睞。圖／AI生成
台股ETF規模逆勢增加2,084億元，以正2、高息、市值、主動式ETF最受青睞。圖／AI生成

7月台股不平靜，總計整月大跌3,006點，為史上第二大單月跌點，跌幅達6.5%。不過，台股ETF規模逆勢增加2,084億元，以正2、高息、市值、主動式ETF最受青睞。

CMoney統計，在7月，93檔台股ETF總規模增加2,084億元，有35檔規模是正成長。其中，有11檔單月規模增加超過100億元。以元大台灣50（0050）規模增加1,637億元最多，最新規模來到2.09兆元，仍穩居所有ETF規模冠軍。

7月規模增加亞軍及季軍都是2倍槓桿ETF。其中，元大台灣50正2（00631L）單月規模增加661億元，成為2,250億元；群益臺灣加權正2（00685L）增加490億元，來到631億元，單月成長幅度超過240%。

接下來，凱基台灣TOP50（009816）、主動凱基台灣（00407A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、大華優利高填息30（00918）單月規模成長金額都超過200億元。其中，00405A及00407A為6月新掛牌的ETF。

台灣精選高息（00919）、主動中信台灣收益（00406A）、主動復華未來50（00991A）、群益半導體收益（00927）7月的規模則增加100億元以上。其中，00406A為6月新掛牌的ETF。

法人分析，擁擠交易及槓桿增幅擴大，造成這波半導體類股賣壓，應視為健康回檔，而非需求轉弱訊號。台股基本面AI需求持續強勁，整體而言，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

00685L經理人洪祥益表示，科技產業成長趨勢未變，內需穩健，台股中長線還是持續看好。台股具基本面支撐、後市不看淡，投資人如果有資本成長需求，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2 ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 規模

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