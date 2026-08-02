上周三大法人買超第一ETF是這檔！撈逾26萬張00712居次、債券超夯

上周台股下跌1.2%，一度跌破4萬點大關。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了反1，也轉往較偏防禦標的，例如債券、高股息與不動產，避險情緒明顯升溫。上周三大法人買超最多的ETF是元大台灣50反1（00632R），高達26.7萬張，其次是復華富時不動產（00712）有9.5萬張，第三名是群益ESG投等債20+（00937B），也有9.3萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）、富邦恒生國企正2（00665L）、中信中國高股息（00882）、第一金優選非投債（00981B）、國泰臺灣加權反1（00664R）、元大台灣價值高息（00940）。買超前十名就有四檔債券，除了高股息，也有部分資金轉進陸港。

台股近期步入籌碼清理階段，市場波動明顯加劇。兆豐投信指出，儘管大盤短線震盪，但半導體產業的長線基本面行情並未退潮，建議投資人可逢低分批布局科技型與市值藍籌型商品，積極掌握台股上中下游的潛力商機。

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，日前市場受地緣政治雜音與科技股去槓桿影響出現超跌，如今隨著籌碼沉澱、國際財報釋出正面訊息，資金加速回流基本面強韌且高殖利率的優質標的。展望後市，在「AI長線趨勢明確」、「金融獲利創高」與「非電剛性需求」三大支柱帶動下，台股多頭格局未變，拉回築底後反而提供長期資金更佳的布局時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。