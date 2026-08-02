快訊

出席民眾黨慶挺藍白合 盧秀燕喊「2026全台倒閣、2028全民倒賴」

睡前喝水也上榜！醫揭10大傷腎習慣 第1名一堆人中「頭痛就會做」

外媒：台灣經濟勢如破竹 專家警告「川普恐要求與台灣重談貿易協議」

聽新聞
0:00 / 0:00

買1億0050郭哲榮揭「不秀對帳單」原因！別被Threads上一堆假哲哲騙了

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮表示，未公開展示1億元0050對帳單，是配合主管機關要求。記者林伯東／攝影
郭哲榮表示，未公開展示1億元0050對帳單，是配合主管機關要求。記者林伯東／攝影

知名分析師郭哲榮（哲哲）日前因重倉1億元買進元大台灣50（0050），隨著股市大漲暴賺千萬元引發熱議。然而，隨著台指期夜盤拉回千點，有網友開始質疑他沒有買進1億元0050。對此，郭哲榮在周末直播中親自澄清，強調自己早已財富自由，並再次重申若有人能找出他沒買1億元的證據，他願意給出1億元賞金，絕無造假可能。

對於過去會曬對帳單，這次卻未在公開平台上亮出的原因，郭哲榮解釋，由於自己聲量過高，主管機關已希望他「不要再秀對帳單」。

他強調，分析師購買ETF完全合規，自己完全是配合主管機關，才不再於公開節目中展示對帳單。

郭哲榮也透露，日前面對媒體記者上門採訪查證，他同樣基於配合主管機關的原則，僅在私下打開手機畫面給記者查驗，並未在公開鏡頭前曝光對帳單。

這波哲哲千萬獲利的討論熱度，卻意外引發詐騙集團猖獗。近期在社群平台Threads（脆）及臉書上，出現大量冒用郭哲榮名義與照片的假帳號，紛紛貼出「千萬獲利對帳單」吸引散戶上鉤，投資人務必提高警覺，這些網路上的對帳單多為詐騙手法

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 夜盤 台指期

延伸閱讀

大盤跌近2成、個股腰斬！他慘賠120萬元嘆「指數被權值股美化」想畢業了

0050大賺千萬！預計一路抱到六萬點…郭哲榮承諾：賺五千萬再捐救護車

哲哲買0050兩天大賺千萬！看似神話背後真相：1億元的1％就有100萬了

夜盤重挫千點免驚？郭哲榮「周五搶不到開低要珍惜」：預估明大盤負300點內甚至翻紅

相關新聞

買1億0050郭哲榮揭「不秀對帳單」原因！別被Threads上一堆假哲哲騙了

分析師郭哲榮日前因重倉1億元買進0050、帳面獲利突破千萬元引發熱議，近日有網友質疑他並未真正投入1億元。對此，他在直播中表示，若有人能提出未買進1億元0050的證據，願意給出1億元賞金，強調絕無造假。

上周三大法人買超第一ETF是這檔！撈逾26萬張00712居次、債券超夯

上周台股下跌1.2%，一度跌破4萬點大關。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了反1，也轉往較偏防禦標的，例如債券、高股息與不動產，避險情緒明顯升溫。上周三大法人買超最多的ETF是元大台灣50反1（00632R），高達26.7萬張，其次是復華富時不動產（00712）有9.5萬張，第三名是群益ESG投等債20+（00937B），也有9.3萬張。

0050成分股沒全漲停憑什麼飆漲停？政大教授周冠男揭秘：套利機制暫時失效

台股迎來強勁反彈，元大台灣50（0050）罕見攻上漲停板，針對市場好奇「為何成分股未全數漲停，0050卻能搶先漲停」的現象，政大財務管理學系教授周冠男提出專業解析。

哲哲買0050兩天大賺千萬！看似神話背後真相：1億元的1％就有100萬了

分析師郭哲榮日前重倉1億元買進元大台灣50（0050），隨0050亮燈漲停，帳面獲利兩天內突破1,000萬元引發市場轟動。然而回歸數學本質，1億元的10%即為1,000萬元，這場獲利事件深刻展現了「本金大小決定獲利高度」的投資鐵律。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。