買1億0050郭哲榮揭「不秀對帳單」原因！別被Threads上一堆假哲哲騙了

知名分析師郭哲榮（哲哲）日前因重倉1億元買進元大台灣50（0050），隨著股市大漲暴賺千萬元引發熱議。然而，隨著台指期夜盤拉回千點，有網友開始質疑他沒有買進1億元0050。對此，郭哲榮在周末直播中親自澄清，強調自己早已財富自由，並再次重申若有人能找出他沒買1億元的證據，他願意給出1億元賞金，絕無造假可能。

對於過去會曬對帳單，這次卻未在公開平台上亮出的原因，郭哲榮解釋，由於自己聲量過高，主管機關已希望他「不要再秀對帳單」。

他強調，分析師購買ETF完全合規，自己完全是配合主管機關，才不再於公開節目中展示對帳單。

郭哲榮也透露，日前面對媒體記者上門採訪查證，他同樣基於配合主管機關的原則，僅在私下打開手機畫面給記者查驗，並未在公開鏡頭前曝光對帳單。

這波哲哲千萬獲利的討論熱度，卻意外引發詐騙集團猖獗。近期在社群平台Threads（脆）及臉書上，出現大量冒用郭哲榮名義與照片的假帳號，紛紛貼出「千萬獲利對帳單」吸引散戶上鉤，投資人務必提高警覺，這些網路上的對帳單多為詐騙手法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。