0050成分股沒全漲停憑什麼飆漲停？政大教授周冠男揭秘：套利機制暫時失效

台股迎來史詩級大反攻，元大台灣50（0050）罕見攻上漲停板，讓不少投資人好奇：明明成分股未全數漲停，為什麼0050自己卻能先鎖死漲停？

對此，政大財務管理學系教授周冠男指出，理論上本來就不需要全部成分股都漲停，ETF才跟著漲停...

部分重點成分股雖然已經鎖死漲停，但漲停價未必反映市場真正願意成交的價格；當投資人買不到個股轉向搶購0050時，ETF的即時市價便可能高於依照所有成分股算出的淨值。

至於為何沒有造市商出來進行實物申購贖回以套利、平抑溢價？

周冠男解釋，原因其實很簡單：「因為漲停的股票想買也買不到，無法完成申購所需的成分股，因此套利機制暫時失效。」