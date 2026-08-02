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0050成分股沒全漲停憑什麼飆漲停？政大教授周冠男揭秘：套利機制暫時失效

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0050成分股沒全漲停憑什麼飆漲停？政大教授周冠男揭秘：套利機制暫時失效

聯合新聞網／ 綜合報導
政大教授周冠男分析，0050即使成分股未全數漲停也會飆至漲停溢價，主因台股漲跌幅限制導致個股價格受限。記者曾原信／攝影
政大教授周冠男分析，0050即使成分股未全數漲停也會飆至漲停溢價，主因台股漲跌幅限制導致個股價格受限。記者曾原信／攝影

台股迎來史詩級大反攻，元大台灣50（0050）罕見攻上漲停板，讓不少投資人好奇：明明成分股未全數漲停，為什麼0050自己卻能先鎖死漲停？

對此，政大財務管理學系教授周冠男指出，理論上本來就不需要全部成分股都漲停，ETF才跟著漲停...

0050之所以會漲停甚至出現溢價，正是因為台股設有「漲跌幅限制」。

部分重點成分股雖然已經鎖死漲停，但漲停價未必反映市場真正願意成交的價格；當投資人買不到個股轉向搶購0050時，ETF的即時市價便可能高於依照所有成分股算出的淨值。

至於為何沒有造市商出來進行實物申購贖回以套利、平抑溢價？

周冠男解釋，原因其實很簡單：「因為漲停的股票想買也買不到，無法完成申購所需的成分股，因此套利機制暫時失效。」

成分股被制度限制無法反映真實市場期待，加上造市商因個股漲停買不到股票而無法運作套利機制，才促成了0050出現成分股未全數漲停卻搶先攻上漲停的現象。

周冠男藉此提醒投資人，深入理解市場制度與金融運作邏輯，才能在面對特殊的行情走勢時做出更理性的判斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 成分股 漲停 周冠男 套利 ETF 溢價

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