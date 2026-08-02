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哲哲買0050兩天大賺千萬！看似神話背後真相：1億元的1％就有100萬了

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哲哲買0050兩天大賺千萬！看似神話背後真相：1億元的1％就有100萬了

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮砸1億元買進0050帳面暴賺1,000萬元引發熱議，背後實質報酬率為10%，凸顯出本金規模對獲利金額的決定性影響。記者余承翰／攝影
分析師郭哲榮砸1億元買進0050帳面暴賺1,000萬元引發熱議，背後實質報酬率為10%，凸顯出本金規模對獲利金額的決定性影響。記者余承翰／攝影

台股日前創下史上最大單日漲點，分析師郭哲榮（哲哲）因公開砸下1億元買進元大台灣50（0050），隨著0050罕見攻上漲停，帳面獲利短短兩天突破1,000萬元，引發社群熱議。

不過，若抽離「兩天賺千萬」的震撼數字，回到投資數學來看，1億元上漲10%，獲利正好就是1,000萬元。這次亮眼戰績，除了掌握反彈時機，也直接展現大本金帶來的獲利放大效果。

投資本金 波動1%的金額
1億元 100萬元
1,000萬元 10萬元
100萬元 1萬元

本金愈大，即使報酬率相同，最後產生的獲利金額仍有巨大差距。小本金追求翻倍，往往必須承擔更高風險；大本金只要取得10%報酬，就可能創造千萬元獲利。

許多散戶希望用少量本金快速賺到數百萬、甚至數千萬元，因此選擇高槓桿或追逐飆股，但一旦行情反轉，也可能迅速面臨大幅虧損。

相較之下，先透過本業與長期投資累積100萬元、1,000萬元本金，投資帶來的資產增長才會愈來愈明顯。

以100萬元本金計算，1%就是1萬元，若取得5%至10%報酬，資產可增加5萬至10萬元

本金累積至1,000萬元後，1%便是10萬元，10%則是100萬元

郭哲榮短線獲利千萬元固然吸睛，但對一般投資人而言，真正值得注意的未必只是精準抓到轉折，而是持續累積本金的重要性

當資金規模達到一定水位，即使只取得合理報酬，也能創造相當可觀的絕對收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 漲停 郭哲榮 本金 ETF

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