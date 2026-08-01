0050大賺千萬！預計一路抱到六萬點…郭哲榮承諾：賺五千萬再捐救護車

台股在連續兩天重挫後，7月31日上演強勁反攻，加權指數盤中最多上漲3,281點，終場大漲3,186點，收在43,119點，創下台股史上最大單日漲點紀錄。日前宣布以1億元買進元大台灣50（0050）的分析師郭哲榮，也罕見現身接受媒體訪問。

郭哲榮表示，自己以每股93.3元買進0050，隨著0050當天大漲10%、收在102.85元，帳面獲利已突破1,000萬元。

台股當天不只指數大漲，台積電上漲220元並亮燈漲停，晶圓雙雄、被動元件及記憶體族群也全面走強，國巨、記憶體概念股等多檔股票漲停，上市櫃合計共有113家亮燈。市場情緒從前兩天的恐慌急跌，短短48小時內轉為強勢反攻。

郭哲榮這次進場也引發網友熱議，有人留言「重點是0050，漲停，兩天賺1000萬」、「前兩天你各位誰敢買0050？還重壓」、「他這把真的神。沒話講。就單純這把」，也有網友直呼「這波被哲哲裝到啦 賺爛」、「兩天一千萬還嫌少喔」。

不過，部分網友仍提醒帳面獲利尚未實現，留言「賣了才是真賺到啊！」、「抱到6萬！真假」，也有人認為「所以不用加入會員去買0050就好」。至於郭哲榮承諾捐出救護車，不少鄉民則給予肯定，紛紛表示「捐救護車推」、「有捐有推」、「賺錢願意回饋社會給推」。

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