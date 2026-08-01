00918高點砍光國巨賺15%賣在相對最高點！稀飯：換股紀律發威7月逆勢繳正報酬

＊原文發文時間為7月31日

國巨*（2327）也是近期市場討論度最高的個股之一，因為這波下殺實在太痛了。

雖然國巨在今日（7/31）攻上漲停，但若從6/25收盤價1,125元的相對高點計算，到7/30收盤價456.5元為止，短短一個多月股價下跌約59.42%，幾乎腰斬。也幸好國巨在加權指數中的權重遠不如台積電，否則對大盤的衝擊恐怕還會更大。

我統計了6/25當天持有國巨權重最高的10檔ETF，其中前十大就有6檔為主動式ETF，而大華優利高填息30（00918）持股權重最高，來到14.99%。

不過，在6月年中定期審核時，00918依照指數規則，將股價已大幅上漲、殖利率下降的國巨剔除，並在換股公告後3個交易日內完成出清，賣點相當接近這波相對高點，再將資金轉向更符合高股息、高填息條件的個股。

指數公告生效後通常都會保留一段調整緩衝期，並不需要立刻完成換股；但00918的經理團隊選擇快速執行，大部分持股於7/1就完成調整。回頭來看，如果再多等待幾天才賣出，獲利空間反而可能縮水不少。

00918是在去年12/30將國巨納入成分股，到這次賣出為止，國巨替整體投資組合貢獻約15.46%的正報酬，可說是這段期間的重要功臣。 而在這10檔ETF中，00918也是唯一一檔完全出清國巨的ETF，並在7月震盪行情中逆勢繳出1.97%的正報酬。

當然，並不是所有ETF在這段期間都做出相同的選擇。有5檔ETF選擇逢低布局，但並未完全出清，例如主動第一金台股優（00994A）、主動統一升級50（00403A）等；而主動統一台股增長（00981A）在內的4檔ETF則選擇持續加碼，其中00981A更在7/30國巨跌至456.5元時，一口氣加碼339張。

而這類較大幅度的持股調整，主要出現在主動式ETF。因為經理團隊可以依據研究與判斷，決定加碼、減碼或出清；相較之下，被動式ETF的經理人主要依照追蹤指數的成分股與權重進行調整，目標是忠實複製指數績效，因此操作彈性相對有限。

至於國巨後續會怎麼走，沒有人能給出標準答案。無論是選擇續抱、逢低加碼，還是停損離場，都沒有絕對的對與錯，真正檢驗決策的，終究還是市場。

而這波修正，也正好考驗各家主動式ETF經理團隊的投資決策。從這次不同ETF的操作也再次看見，主動投資與被動投資並沒有誰一定比較好，兩者代表的是不同的投資哲學。

相信不少投資人都有過相同的經驗：股票上漲時捨不得賣，總覺得還會更高；開始回檔後，又後悔沒有提早獲利了結。真正困難的，往往不是「買進」，而是「賣出」。

因此，與其不斷猜測股價還能漲到哪裡，交由一套事先建立好的投資紀律來決定進退，也是一種好方法。因為紀律最大的價值，不是每一次都能賣在最高點，而是在市場劇烈波動時，依然能堅守既定策略，不被情緒左右。

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。