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一天暴賺千萬懸賞2億保證真買！郭哲榮0050亮燈漲停：台股4到5年看十萬點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股31日狂飆3,186點創史上最大漲點，分析師郭哲榮日前砸1億元買進0050一天大賺千萬元，豪氣懸賞2億元保證真金白銀進場，並重申看好台股長線衝上十萬點。記者余承翰／攝影
台股31日狂飆3,186點創史上最大漲點，分析師郭哲榮日前砸1億元買進0050一天大賺千萬元，豪氣懸賞2億元保證真金白銀進場，並重申看好台股長線衝上十萬點。記者余承翰／攝影

台股31日迎來史詩級大反攻，加權指數一日狂飆3,186點，創下台股史上最大單日漲點紀錄。在這波報復性大反攻中，權值龍頭台積電（2330）與元大台灣50（0050）罕見雙雙亮燈漲停

日前公開砸下1億元重倉買進0050的分析師郭哲榮（哲哲）於60秒短影音中興奮表示，自己的0050持股一天之內就大賺約1,000萬元，完美驗證了「有暴跌，就有暴利」的市場鐵律。

面對外界對其1億元買單的真實性質疑，郭哲榮大方宣示，全台灣都知道他在大盤4萬點時買進0050，若有人能提出證據證明他沒買，他願意懸賞2億元。

他直言，前一天市場還有人笑他喊「今年台股上5萬點」是在說笑，結果一天就拉了3,000多點；他更進一步預測，台股在4到5年內甚至有機會挑戰10萬點大關。觀察到直播統計仍有一半以上的粉絲手握資金，他呼籲投資人應把握確定底部的進場機會。

針對個股與權值股後續走勢，郭哲榮分析，台積電雖然攻上漲停，但再漲100元左右即會面臨前波高點壓力；反觀跌深個股如國巨，要到800元以上才會有明顯壓力，隨便反彈都有60%的空間。

此外，他認為環球晶跌幅過於誇張，下周一再拉一根漲停板都不為過，而今日漲停打開的中美晶，只要環球晶持續走高，也沒有理由跟不上去。

至於南亞科攻上漲停、群聯在2,000元以下則顯得太委屈，建議投資人在反彈波中應優先挑選跌深標的進行布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 0050元大台灣50 加權指數 國巨 ETF 漲停

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