00878配息1.01元 創新高

揮別動盪的7月行情，台股昨（31）日狂飆3,186點作收，也有14檔台股ETF公告配息，以規模超過千億元的來看，國泰永續高股息（00878）、國泰台灣科技龍頭配息雙雙刷新最高紀錄，成為亮點。

根據國泰投信昨日第一階段公告，國泰永續高股息每受益權單位擬配發金額為1.01元，以昨日收盤價32.43元計算，單季配息殖利率為3.11%，配息金額及配息殖利率都刷新掛牌來最佳表現，也是首度出現單季配息金額超過1元且單季配息殖利率超過3%。過去平均單季配發金額為0.36元，平均單季殖利率為1.73%。

國泰台灣科技龍頭每受益權單位擬配發金額為4.6元，以昨日收盤價50.6元計算，單期配息殖利率為9.09%，配息金額及配息殖利率同樣刷新掛牌來最佳表現，過去平均單期配發金額為0.79元，平均單期殖利率為3.38%。

兩檔ETF實際配息公告日在8月13日，除息日為8月18日，股息於9月11日發放。

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