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資訊透明讓投資更踏實 理性評估ETF收益結構與產品特質

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

隨著理財觀念轉變與投資工具普及，臺灣ETF市場迎來爆發性成長。主動式ETF與被動式平衡型ETF相繼加入市場，產品陣容愈趨豐富。面對琳瑯滿目的配息型商品，投資人在評估時應回歸投資本質，跳脫「配息率愈高愈好」的迷思，清楚理解配息來源與機制，做出最適合自己的財務決策。

收益平準金本質上是一套為維持配息穩定度而設立的調節機制，並非投資產生的額外獲利。為防範配息機制被過度包裝，主管機關、投信投顧公會及證交所已建立監理與資訊揭露框架，投信業者必須符合明確的門檻條件，才可啟動收益平準金配息，且每日須於投信官網公布ETF的淨值組成，以及每次配息應公告收益來源占比。此外，今(115)年已有多檔上市主動式ETF採取掩護性買權(Covered Call)策略，透過賣出相對應資產價格具高度相關之選擇權買權，收取權利金並納入配息。雖然權利金收入讓ETF收益來源更多元，但投資人也需留意，當市場大幅上漲時，所承作之選擇權部位可能產生價值損失，進而限縮投資組合的上漲空間。

從理財策略角度來看，評估ETF的關鍵在於成分股的選股邏輯、標的證券所屬產業體質與長期的成長潛力。須特別留意的是，「配息率不等於報酬率」，ETF配息會直接從淨值中扣除，若標的長期無法順利填息，配息僅是資金在個人口袋間移轉，並未實現實質的增長。因此，衡量整體績效時應以結合股息與價差的「總報酬」為核心指標。

針對不同人生階段的財務需求，建議投資人可以了解配息型與累積型（不配息）ETF的差異。需要固定現金流來支應生活開銷的投資人，可以考慮配息型ETF；而專注於長期累積資產的族群，則可考慮累積型（不配息）ETF，讓收益自動再投入以發揮複利效果，同時降低因頻繁配息產生的交易成本與稅務負擔。

若想進一步檢視ETF的配息來源，投資人可善用公開透明的查詢管道。尤其，自今年7月1日起，公開資訊觀測站(MOPS)已新增揭露「賣出選擇權權利金占比」資訊，投資人可透過MOPS的ETF公告(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t108sb30)，或證交所打造的ETF整合投資資訊平台「e添富」(https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/index)，查閱上市ETF的配息公告資訊及專家觀點，即時掌握產品表現及市場脈動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 投信

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