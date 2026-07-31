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193萬投資人笑了 台股狂飆3,186點、ETF 00878及00881配息同飆新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

揮別動盪的7月行情，最後一個交易日台股終場狂飆3,186點作收，刷新台股單日最大漲點紀錄的同時也站上4萬點大關，而國泰永續高股息（00878）、國泰台灣科技龍頭（00881）今日公告最新配息，也雙雙刷新最高紀錄，實際配息公告日在8月13日，除息日為8月18日，股息將在9月11日發放。

根據國泰投信31日第一階段公告，國泰永續高股息每受益權單位擬配發金額為1.01元，以今日收盤價32.43元計算，單季配息殖利率為3.11%，配息金額及配息殖利率都刷新掛牌來最佳表現，也是首度出現單季配息金額超過1元且單季配息殖利率超過3%的水準。過去平均單季配發金額為0.36元，平均單季殖利率為1.73%。

國泰台灣科技龍頭每受益權單位擬配發金額為4.6元，以今日收盤價50.6元計算，單期配息殖利率為9.09%，配息金額及配息殖利率同樣刷新掛牌來最佳表現，過去平均單期配發金額為0.79元，平均單期殖利率為3.38%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 台股 ETF

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