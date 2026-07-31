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市值型ETF 00923最新配息3.05元再創高 估年化配息率15.08% 8/18除息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
市值型ETF 00923群益台ESG低碳50歷次配息資訊。（資料來源：投信官網、2026/7/31）
市值型ETF 00923群益台ESG低碳50歷次配息資訊。（資料來源：投信官網、2026/7/31）

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台ESG低碳50（00923）公告第7次配息資訊，預估每股配發金額為3.05元，寫下成立以來配息金額新高。若以31日收盤價40.44元推算，預估單次配息率約7.54%，年化配息率15.08%。除息日訂8月18日，因此想參與領息的投資人，最晚需在8月17日買進，收益分配發放日則訂9月11日。

市場法人表示，台股7月大跌逾3,000點，歷史經驗顯示，股市大跌後，資金常先回補獲利前景能見度高的龍頭企業，因此，貼近大盤且聚焦龍頭股的市值型ETF將是參與台股反彈行情的投資首選。00923是台股首檔訴求布局低碳龍頭股的市值型ETF，目前台積電（2330）占比約4成，5成為基本面強勁的AI龍頭股，整體科技股比重上看9成，是新一代市值型ETF中科技股占比最高者，能精準卡位獲利動能強勁的科技股，更有機會掌握台股回升契機。觀察00923今年來績效，00923上漲逾6成，不只打敗大盤，更在整體台股ETF中漲幅居前，表現相當亮眼。

財富管理專家指出，從配息表現來看，00923採半年配息，每年2月、8月除息。自2023年8月首次配息以來，00923已連續7次配息，自去年起便保有配息步步高的趨勢，今年更兩度調高配息金額，最新一次每股配息3.05元，相較前次成長78%，預估年化配息率逾15%，配息水準堪比高股息ETF，迅速吸引市場關注。值得一提的是，00923除了配息亮眼，還達成次次填息的紀錄，讓投資人實現價差、股息雙頭賺的期望，相當適合期待參與台股多頭行情、也想享受較高殖利率的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 市值型

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