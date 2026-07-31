「元大投信應送匾額給我上面寫『惠我良多』」郭哲榮0050砸1億大賺千萬：連3年精準抓最低點！

台股31日上演史詩級大反攻，加權指數盤中狂拉3,186點，創下台股史上最大單日漲點紀錄，指數強勢衝上43,119點大關。

其中，權值龍頭台積電與元大台灣50（0050）雙雙罕見亮燈漲停，成為全場焦點。日前公開砸下新台幣1億元重倉買進0050的分析師郭哲榮（哲哲）於節目中興奮表示，這波強勁反彈讓他手上的0050單日帳面大賺1,000萬元，直呼「元大投信應該要送我一個『惠我良多』的匾額！」

面對前幾日大盤回檔時的質疑聲浪，郭哲榮笑稱，前一天台股跌破4萬點時，很多人還覺得他喊「今年台股衝上5萬點」是在說笑，結果今天一眨眼就突破43,000點，離5萬點越來越近。

他提到，前一日0050盤中跌破其93.3元成本價時，他大方喊話讓大家「踏著我的血前進」，只要敢在低點進場，今天隨即迎接10%的漲停板優渥回報。

他強調，回顧過去連續三年，自己都在台股拉回幾千點時精準抓到相對最低點重倉進場；針對外界對其1億元買單的真假質疑，郭哲榮更霸氣宣示，若有人能提出證據證明他沒買0050，他願意直接拿出1億元給檢舉者或券商高層。

針對整體市場心理與後市展望，郭哲榮指出，現在最可憐的不是做空的人，而是手握現金卻不敢進場的空手投資人。

他分析，許多投資人在百貨公司週年慶打95折就排隊搶購，面對台股打折卻不敢買；然而隨著台股強勢V型轉折、底部正式成立，台股突破48,000點並挑戰5萬點大關已是指日可待。

最後，郭哲榮以「悲觀的人邏輯正確，樂觀的人賺走一切」鼓勵廣大投資人，強調跌深就是最大的利多，面對市場極端波動應保持信心與勇氣，切勿因恐懼而錯過台股長線的成長紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。