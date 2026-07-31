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台股強彈 統一00981A 亮燈漲停、成交量居冠

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

在美股收高帶動下，台股31日開盤走強，加權指數大漲3,245點，終場收在43,179點，台股ETF同步受到激勵，交投明顯放量，多檔產品亮燈漲停，其中主動統一台股增長（00981A）成交量最大，股價表現也穩坐台股主動式 ETF股王寶座。

統計台股原型ETF今天成交量前五大的商品分別為主動統一台股增長、主動復華未來50（00991A）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）。觀察主動統一台股增長ETF，受惠台股多頭格局與成分股基本面表現，買盤持續湧入，股價攻上漲停，收在26.13元。根據CMoney統計，主動統一台股增長ETF今年以來漲幅達54.5%，近六個月漲幅也達42.6%，皆居同類型ETF之冠。

展望後市，統一投信投研團隊表示，AI仍是驅動產業成長的核心動能，雖部分AI供應鏈受新平台量產時程影響，使短期出貨節奏略有遞延，但整體需求並未改變。建議可伺機布局包括AI伺服器、高階CCL、ABF載板、測試介面及散熱零組件等族群，評價已回歸合理、基本面穩健且籌碼結構改善的AI供應鏈，掌握長線報酬機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 成交量 統一

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