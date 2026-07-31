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1億押0050兩天賺千萬！郭哲榮再掀熱議 網喊：這次真的封神

聯合新聞網／ 綜合報導
台股31日創史上最大單日漲點，0050與台積電同步亮燈漲停，郭哲榮日前公開砸1億元布局0050，帳面獲利約1,000萬元，引發PTT網友熱烈討論。中央社
台股31日創史上最大單日漲點，0050與台積電同步亮燈漲停，郭哲榮日前公開砸1億元布局0050，帳面獲利約1,000萬元，引發PTT網友熱烈討論。中央社

台股31日盤中大漲逾3,000點，創下史上最大單日漲點紀錄，元大台灣50（0050）與台積電（2330）更雙雙亮燈漲停。PTT股板也轉貼相關新聞，討論分析師郭哲榮日前公開砸下1億元買進0050，如今帳面獲利約1,000萬元，再度成為市場焦點。

根據轉貼內容，郭哲榮表示，前一日0050一度跌破其93.3元建倉成本，市場當時質疑聲浪不少，甚至有人認為他喊出台股挑戰5萬點是在開玩笑。不過隔日台股強勢反攻，0050漲停，他認為這也驗證自己對市場長線的看法，並指出前一日跌破成本價，反而提供投資人以更低價格布局的機會。

PTT網友也掀起熱烈討論，不少人對這次操作表示肯定，留言指出「哲哲這次全台新聞都幫他打廣告 賺爛」、「哲哲真的一戰封神」、「真金白銀花一億元入場 真男人」、「兩天賺1000萬真的封神了」，也有人認為「他的幾次0050抄底是真的都抄很好」、「前兩天那種氛圍敢一次重壓的都該給尊敬」。

不過，也有網友提醒不必過度神化，認為「買0050就好」、「買0050不是無腦買嗎？」、「0050不就一半是台積電 台積電漲停0050能不漲停嗎」，也有人提到「他0050進出一直都很準，無庸置疑，但個股眼光很爛」，認為應區分0050操作與其他投資建議。

討論焦點集中在郭哲榮公開以1億元布局0050，並在台股史詩級反彈中快速獲利，引發不少網友直呼「相信哲哲」、「這次真的只能推，沒得酸」，但也有部分聲音認為，是否真正抓到波段低點，仍有待後續市場走勢驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 漲停

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