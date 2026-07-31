0050郭哲榮砸1億大賺千萬打臉酸民！罕見與台積電（2330）雙雙亮燈漲停

台北股市31日上演史詩級大反攻，加權指數盤中狂拉超過3,000點，創下台股史上最大單日漲點紀錄，指數一口氣重返43,000點大關。

其中，權值龍頭台積電與元大台灣50（0050）雙雙罕見亮燈漲停，成為全場市場焦點。

日前公開砸下1億元重倉買進0050的分析師郭哲榮（哲哲）表示，這波強勁反彈讓其持股帳面大賺1,000萬元，也強勢驗證了他對大盤長線走勢的判斷。

郭哲榮指出，前一日台股拉回時，市場不少聲音質疑他太早進場，甚至認為他喊出「今年台股衝上5萬點」是在說笑；然而，大盤僅隔一日便展現報復性反攻，0050更罕見攻上漲停，單日漲幅達10%。

他提到，前一日0050盤中跌破其93.3元的建倉成本時，恰好提供投資人以比他更低價格進場的機會，只要敢於當時布局，今日隨即迎接一根漲停板的優渥回報；強調，這已是他連續三年公開買進0050並精準抓到相對最低點轉折，隨後大盤皆迎來數千點甚至上萬點的反彈。

針對整體市場氛圍與國際局勢，郭哲榮分析，台股此波前期的大幅拉回主要是受到韓國股市影響。隨韓股受禁空令與去槓桿化帶動，盤中大漲超過16%，SK海力士與三星電子等指標巨頭雙雙大漲逾20%，顯示國際籌碼面已全面回穩。

郭哲榮認為，隨著韓國市場危機解除與籌碼有效洗淨，台股許多跌深個股已出現黃金買點。

若台股維持當前的強勁反彈氣勢，挑戰新高與突破5萬點大關將指日可待，提醒投資人面對行情落底反彈時，應把握難得的進場時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。