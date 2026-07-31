海外股ETF同步反攻 八檔漲逾一成

美股受惠微軟財報表現優於預期激勵，四大指數昨夜全面收高，費城半導體指數勁揚逾8%，帶動AI供應鏈及記憶體、光通訊族群同步走揚，也牽動今（31）日在台掛牌海外股票型ETF同步反攻。

觀察今日海外ETF盤中漲幅排行榜，國泰臺韓科技、主動統一全球創新、主動元大AI新經濟、中信日本半導體、台新日本半導體、兆豐洲際半導體、國泰費城半導體、元大全球5G漲幅超過一成。

主動統一全球創新之所以大漲，主要是因為其持股表現強勁，除了昨日大漲的微軟，記憶體族群也紛紛走強，美光大漲逾18%、SanDisk暴漲逾25%；今日台股開盤，PCB大廠欣興、IC設計龍頭聯發科等台股持股同步噴發，持股可以說是全員動起來。

展望後市，統一投研團隊指出，關於財報季，市場將高度檢視AI資本支出的「資金轉換效率」。因此，在布局上將會優先鎖定能協助CSP（雲端服務供應商）提升資金回報率與單位轉換效率的關鍵供應鏈，例如電源管理與先進封裝等核心產業；並會伺機加碼估值已合理修正、且獲利具上修空間的標的。

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